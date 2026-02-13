Fransisco Pizzini, nuevo jugador de Emelec: Así llega el argentino

En su última temporada, el futbolista registró apenas dos goles y una asistencia en 34 partidos disputados

El ofensivo argentino Francisco Pizzini se convertirá oficialmente en nuevo jugador de Emelec para la presente temporada. Así lo confirmó este viernes 13 de febrero el periodista César Luis Merlo, especializado en fichajes gauchos.

El argentino rescindirá en las próximas horas su contrato con Vélez Sarsfield, tras lo cual emprenderá viaje a Guayaquil para firmar su vínculo con el conjunto eléctrico por una temporada.

🚨Francisco Pizzini es nuevo refuerzo de Emelec.

*️⃣En las próximas horas, rescinde con Vélez y viajará para firmar por un año.

ℹ️Para @StudioFutbol presentada por @bet593 #TratoHecho pic.twitter.com/fEnWeZw4CA — César Luis Merlo (@CLMerlo) February 13, 2026

La llegada del futbolista de 32 años se concreta en un momento estratégico del mercado de transferencias, en el que el cuadro azul busca fortalecer su estructura ofensiva y ampliar las alternativas tácticas para el cuerpo técnico.

Pizzini puede desempeñarse como extremo por derecha o izquierda, e incluso como segunda punta, características que le permiten adaptarse a distintos esquemas y aportar movilidad, desequilibrio y profundidad por las bandas al club eléctrico.

Durante su última temporada en Vélez, el atacante argentino registró los siguientes números:

Partidos jugados: 34

Minutos disputados: 1.770

Goles: 2

Asistencias: 1

Esta será su primera experiencia fuera del fútbol argentino. A lo largo de su carrera ha defendido los colores de Olimpo de Bahía Blanca, Independiente de Avellaneda, Defensa y Justicia, Talleres de Córdoba y su más reciente etapa en Vélez Sarsfield, acumulando experiencia en torneos locales e internacionales.

Con esta incorporación, Emelec supera ya las ocho altas en el actual mercado de pases y continúa reestructurando su plantel con el objetivo de ganar competitividad tanto en la LigaEcuabet como en la Copa Ecuador.

Se prevé que en las próximas horas el club realice el anuncio oficial y la presentación del jugador, quien se sumará al plantel eléctrico tras firmar su contrato anual con el “Bombillo”.

