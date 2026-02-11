Cristhian Noboa destapa la realidad de Emelec y marca el inicio de una nueva era

Cristhian Noboa asume un rol dirigencial en Emelec y admite el crítico estado institucional del club

Cristhian Noboa da la cara en Emelec y revela el duro estado del club.

Cristhian Noboa empieza a tomar protagonismo en la reconstrucción de Emelec. El histórico volante del Bombillo confirmó que ya trabaja junto a José David Jiménez, único candidato a la presidencia del club, y no esquivó la realidad institucional que atraviesa la institución eléctrica. Con franqueza, el ‘Zar’ fue directo: “Han hecho un desastre, pero estoy aquí dando la cara”.

Noboa explicó que el principal objetivo inmediato es levantar las sanciones impuestas por FIFA para poder reforzar al equipo. Reveló que ya existen avances importantes: “De las 11 (deudas) que tenemos ahí ahorita, hoy por hoy, con 4 o 5 ya hemos conversado y hemos llegado ya a un acuerdo. Pero nos faltan aún más. Esperemos ya resolverlo en máximo la otra semana, porque no tenemos tiempo”.

José David Jiménez y Cristhian Noboa oficializaron su candidatura para presidir Emelec. RRSS

El trabajo en armar el equipo

En cuanto a la planificación deportiva, el exjugador señaló que el armado del plantel avanza con cautela: “Hemos estado trabajando ya. A veces bromeamos, decimos el equipo se arma de atrás para adelante, vamos poco a poco. Creo que la defensa está fuerte”, aunque reconoció que el proceso está condicionado por múltiples problemas internos.

Sobre los refuerzos pendientes, fue claro en marcar límites financieros: “No podemos excedernos con el dinero que tenemos, porque no queremos cometer los errores de otras dirigencias”. También se refirió a posibles salidas de futbolistas: “Hemos conversado para tratar de buscar la mejor manera de que puedan salir y puedan jugar… estamos llegando a un acuerdo”.

Piden que vayan a las elecciones

Hoy ⚡️ en Guayaquil 💙

Necesitamos de ustedes este 21 de febrero a votar 💙🙏🏽 no podemos esperar más !

Volvamos a ser Emelec !!! — cristhian noboa (@cristhian_noboa) February 6, 2026

Finalmente, Noboa no ocultó su incomodidad con el estado en que recibe al club: “No ha habido algo que pueda decir, aquí sí está cubierto. No, todo. Me han dejado hecho un desastre el club”, aunque ratificó su compromiso: “Hoy estoy aquí dando la cara y tratando de poco a poco ir construyendo un nuevo Emelec”.

Sobre Miller Bolaños, confirmó contactos, pero con cautela: “Conversé con él… hay un contrato que está muy complicado… ahora decidiremos en estos días lo que sea lo mejor para Emelec”.

