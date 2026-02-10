Messi vs Independiente del Valle, un partido histórico que sacude a Puerto Rico

El partido ante el Inter Miami se convierte en una vitrina internacional para Independiente y su proyecto institucional

Independiente del Valle jugará este viernes 13 de febrero en el estadio Juan Ramón Loubriel de Bayamón, Puerto Rico, como invitado del Inter Miami de Lionel Messi. El partido, de acuerdo a los últimos informes, tiene a la Isla del Encanto en una verdadera fiesta.

Para el argentino Matías Perelló, refuerzo de Independiente del Valle para este 2026, el suceso es importante. “Como argentino representa mucho, ahora imagínese jugándolo como futbolista de Independiente... Este partido nos sirve mucho como preparación”, sentenció.

Los jugadores negriazules tienen como meta revalidar el título de la LigaPro. ARCHIVO / EXPRESO

Todos en modo Lionel Messi

De acuerdo con una fuente allegada al elenco rayado, el equipo estaría viajando hoy junto a una comitiva destacada y el plantel principal al 100%.

Guido Villar, arquero de IDV, comentó que le gustaría cambiar la camiseta con Messi, aunque señaló que sería mucho mejor poder frenar sus intentos de gol.

El defensa argentino Richard Schunke, en cambio, habló de la responsabilidad de tener que marcar a Messi. “Será un momento único. Enfrentar a grandes jugadores, en especial a Messi son cosas que pocas veces te pasan”, dijo el zaguero, quien sonrió cuando se le pidió que se refiriera a la tarea de marcar a La Pulga.

Djorkaeff Reasco, quien este año llegó a Independiente del Valle, es uno de los más felices por viajar a Puerto Rico para enfrentar al argentino. “Va a ser un partido maravilloso. En lo anímico es lindo hacerlo”, expresó el goleador del actual campeón de LigaPro.

El contacto IDV-Inter

Andrés Larriva, directivo de los Rayados, comentó cómo se dio el contacto con el equipo de la MLS y lo que se vive a la interna por le cotejo.

“Llegar ante Inter Miami y Messi fue un trabajo de nuestra dirigencia. Nos buscaron porque había una fecha disponible en el cierre del calendario y recibimos la invitación. Es una oportunidad imperdible de llevar la marca de IDV al mundo. Me dijeron que en Puerto Rico hay fotos de Independiente del Valle y eso es lindo”, comentó.

“Nos viene muy bien para nuestra preparación para la LigaPro”, añadió el directivo.

Según se pudo conocer, los boletos para ver el cotejo entre Independiente del Valle e Inter Miami tienen precios que van desde los 212 dólares, hasta los 1.035 dólares, la localidad más costosa.

