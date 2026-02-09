Barcelona SC: los dos jugadores que César Farías descartó para la temporada

El director técnico del conjunto torero continúa la reestructuración del equipo y ya tendría un plan para dos jugadores

Pese a que la Noche Amarilla 2026 fue una fiesta de presentación frente a Guayaquil City, el ambiente en el vestuario de Barcelona SC ya registra los primeros movimientos dentro del plantel. El estratega venezolano César Farías habría definido su hoja de ruta para la temporada y, según reportes, dos nombres no entran en su planificación táctica.

De acuerdo con la información revelada por periodistas deportivos, la directiva torera ya trabaja en la salida de Jhonnier Chalá y Cristhian Solano. Ambos futbolistas, que no sumaron minutos en el reciente amistoso de exhibición, habrían recibido el "pulgar abajo" por parte del cuerpo técnico.

La intención del club sería ubicar a los jugadores en nuevos equipos lo antes posible. Esta medida busca no solo optimizar la plantilla, sino también aliviar la masa salarial, evitando el pago de contratos de futbolistas que no tendrán protagonismo en el campo.

Rendimiento de Jhonier Chalá y Cristhian Solano en Barcelona SC

El rendimiento de ambos jugadores durante el último año parece haber sentenciado su futuro en el Monumental:

Chalá: Tras un inicio discreto en 2025 con apenas 5 partidos, fue cedido a Mushuc Runa, donde logró mayor regularidad (19 juegos). Sin embargo, el regreso de Luca Sosa y la incorporación de Javier Báez le han cerrado las puertas definitivamente.

Cristhian Solano ha tenido pocos momentos destacados en Barcelona. CORTESIA

Solano: Aunque participó en 20 encuentros la campaña anterior, su rol fue mayoritariamente secundario (solo 7 titularidades). Su irregularidad y la falta de peso ofensivo habrían motivado a Farías a buscar perfiles más determinantes.

La salida de estos elementos coincide con una reestructuración profunda en las líneas del equipo. Con la baja de Gastón Campi y el descarte de Chalá, la defensa queda en manos de los nuevos refuerzos.

En la zona ofensiva, la vacante que dejaría Solano —sumada a la venta de Bruno Caicedo al Vancouver Whitecaps de la MLS— obliga a Barcelona a buscar dinamismo. El nombre que llegó recientemente para ocupar el extremo es el del paraguayo Héctor Villalba, quien cerró el mercado de pases amarillo en inicio de 2026.

