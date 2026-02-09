Daniel Molina quiere traer a Cristiano Ronaldo y admite fallas en Messi Experience

El organizador del Partido de la Historia no descartó traer a Cristiano Ronaldo en un futuro megaevento

Daniel Molina organizador del Partido de la Historia y Javier Mascherano DT del Inter Miami.

Las repercusiones del Partido de la Historia no se detienen. Daniel Molina, principal organizador del encuentro entre Barcelona SC e Inter Miami, con Lionel Messi como gran atracción, salió al frente para responder a las críticas surgidas tras el evento, especialmente por la experiencia VIP conocida como Messi Experience. Y lanzó la idea de traer al jugador Cristiano Ronaldo.

Los reclamos, viralizados en redes sociales, apuntaron a una supuesta falta de organización y a beneficios que no se cumplieron. Ante esto, Molina explicó que la situación se desbordó por la masiva asistencia. “Hubo un tumulto que provocó el descontrol. Fue difícil abastecer a tanta gente”, reconoció.

Bryan Carabalí, del Barcelona, intenta eludir la marca de Noah Allen, lateral del Inter Miami. ALEX LIMA

Según Molina, muchas hablaron y no compraron

El empresario también fue enfático en señalar que no todas las críticas provienen de asistentes que adquirieron la experiencia exclusiva. “Muchos opinaron sin haber comprado. Nosotros tenemos registrados a todos los que sí adquirieron la experiencia”, afirmó.

Según Molina, el espacio estaba planificado para mil personas, pero solo se comercializaron unas 800 entradas. Además, admitió que el estadio Monumental no ofrecía zonas diferenciadas como otros recintos internacionales. “La gente se alborotó no solo por Messi, sino por todo lo que se ofrecía alrededor del evento”, agregó.

El astro argentino Lionel Messi fue figura y anotó un gol en el Partido de la Historia. Miguel Canales / Expreso

Traer a Cristiano Ronaldo es la idea de ahora

Más allá de las polémicas, Molina dejó una frase que no pasó desapercibida: la posibilidad de organizar en el futuro un evento con Cristiano Ronaldo y el Real Madrid, una idea que generó impacto inmediato.

“Reitero mis disculpas y acepto mi responsabilidad. Este evento movió millones de dólares y no es sencillo organizar algo de esta magnitud”, señaló.

Así, el Partido de la Historia continúa siendo tema de conversación, no solo por el empate 2-2 en la cancha, sino por todo lo que ocurrió fuera de ella.

