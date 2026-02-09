Barcelona SC ficha a Luis Cano y le gana el fichaje a Emelec para la temporada 2026

Tras cumplir la pretemporada con Aucas, Cano llegó para realizarse los chequeos médicos y entrenar con Barcelona SC

Barcelona SC gana el Clásico fuera de la cancha y ficha a Luis Cano, pretendido por Emelec.

Barcelona SC concretó el fichaje del ofensivo Luis Cano, quien también había sido contactado por Emelec durante el mercado de transferencias de febrero de 2026. El jugador, nacido en Vinces (Los Ríos) y que realizaba la pretemporada con Aucas en Quito, firmó un contrato por tres temporadas con el club amarillo tras superar los chequeos médicos, convirtiéndose en uno de los refuerzos del equipo para fortalecer su ofensiva en la temporada 2026.

El lunes 9 de febrero de 2026, Cano llegó a las instalaciones de Barcelona SC para cumplir con los chequeos médicos y posteriormente firmar un contrato por tres temporadas con el equipo amarillo. El propio jugador confirmó que Emelec se comunicó con él, pero dejó clara su postura desde el primer momento.

Así llegan los nuevos ofensivos de Barcelona SC

Cano dijo que era hincha de Barcelona SC

“Yo soy barcelonista de corazón. Emelec me contactó, pero yo soy amarillo”, expresó a su arribo a Guayaquil, una frase que rápidamente se viralizó entre la hinchada.

Cano también se refirió al reto que asume en esta nueva etapa de su carrera, destacando su buen momento físico y su predisposición para adaptarse a las exigencias del cuerpo técnico. Además, resaltó la relación previa que mantiene con el entrenador, a quien definió como un viejo conocido.

Entrenamiento de Barcelona al mando de César Farías. Jerson Ruiz

El paraguayo Héctor Villalba también se suma

Barcelona SC, enfocado en fortalecer su poder ofensivo, busca abastecer de mejor manera a sus delanteros centro: Darío Benedetto, Miguel Parrales y Sergio Núñez. En esa línea, el club también reforzó las bandas con la llegada del paraguayo Héctor Villalba, su última contratación extranjera.

Villalba, procedente de Peñarol, ya entrena con el plantel y podría sumar minutos este viernes ante Aucas, en la Noche Amarilla de Quito. El extremo, con pasado en la selección paraguaya, se mostró motivado por el desafío de vestir la camiseta del Ídolo y aportar desequilibrio y experiencia en el frente de ataque.

