Quito y la altura: Así afectó la serie Copa Davis entre Ecuador y Australia

El capitán Raúl Viver explicó que a “a 2.850 m, el tenis es otro deporte". Esteban Michelena lo dice en su columna de opinión

Gonzalo Escobar (i) y Diego Hidalgo sellaron la serie 3-0 para Ecuador, el domingo 8 de febrero ante Australia.

El 2 de junio de 1996, en el estadio Atahualpa de Quito, Ecuador vencía 2-0 a Argentina, camino al Mundial de Francia 1998. Alberto Montaño al minuto 51, y Eduardo Hurtado al 90+2', sellaron esa primera victoria en Eliminatorias de Fútbol de ese año.

RELACIONADAS Ecuador avanza en la Copa Davis tras derrotar a Australia

Tras el partido, Daniel Pasarella pronunció una frase que quedó tallada en piedra: "en la altura, la pelota no dobla". El DT explicaba así el mal desempeño de sus cracks, al largar pases y buscar el arco.

¡Ecuador a un set de la gran victoria! 🇪🇨



Escobar e Hidalgo se adueñaron del primer parcial en un tie-break espectacular ante Australia. 💥



¡Con todo, Ecuador! #CopaDavis l @FETenis pic.twitter.com/54tsIGQpNJ — Copa Davis (@CopaDavis) February 8, 2026

Pasarella tiene razón: la baja densidad del aire a 2.850 metros sobre el nivel del mar (msnm) provoca falta de precisión en los remates y un comportamiento inusual del balón, pues hay menos fricción con el aire, la pelota gira menos sobre sí misma; viaja quietita, directo y mucho más rápido.

Super Bowl 2026: Seahawks derrotan a Patriots y ganan su segundo título NFL Leer más

La pelota no dobla y tampoco baja

En la actualidad, la cita de Pasarella bien podría trasladarse a los partidos que, por Copa Davis, enfrentaron este fin de semana (entre el 7 y 8 de febrero) a Ecuador y Australia. Sin embargo el capitán visitante, Lleyton Hewitt, le restó importancia al tema, amparándose en el estado atlético, la competitividad y calidad de sus jugadores. Pero no era tan sencillo.

El entorno, el clima, el aire seco; la extrema velocidad de la pelota que no dobla ni baja, así como la necesidad de hallar en el vértigo del juego la forma exacta de pegarle, generan presión en los visitantes. Y los australianos no querían sorpresas, de ahí que llegaron y entrenaron desde el martes 3 de febrero en Quito.

Viver: "buscaremos puntos cortos"

El capitán tricolor, Raúl Viver, reiteró que la altura incide en la estrategia y en la ejecución del partido. “Servicio y devolución deben ser lo más rápidos y certeros posible. Debemos hacer nuestra la primera pelota tras el servicio rival; buscaremos puntos cortos y mantendremos la iniciativa” dijo previamente. Y no se equivocó.

La altura no es cuento, ni cuco. “A 2.850 metros de altura, el tenis es otro deporte. La energía es otra, correremos una estrategia diferente, partiendo de que no podemos pegarle a la bola con la fuerza aplicada a nivel del mar”.

UNA FOTO PARA TODA LA VIDA 🇪🇨📸



8 de febrero del 2026, el día en el que Ecuador derrotó a Australia en la mismísima Copa Davis.



Lo recordaremos por siempre.#CopaDavis l @FETenis pic.twitter.com/4feki8SDKH — Copa Davis (@CopaDavis) February 8, 2026

En Copa Davis siempre es primera vez

Y es que Viver sabe de localía. “Trabajamos para triunfar. En 2025, Álvaro Guillén ya le ganó por 6-4 y 7-6 al bosnio Damir Dzumhur, ubicado en el puesto # 60 en el mundo. Puntos cortos, rápido, eficaz, contundente”. Ecuador remontó la serie por 3-2.

Viver estaba convencido que el crecimiento y atributos de sus jugadores pesaban mucho más en Quito, y no se equivocó. “El rival es homogéneo y de muchísima clase, pero en Copa Davis no pesa el ranking, todo empieza de cero, siempre es primera vez. Iremos con todo y por todo”. Ecuador terminó ganando 3-0.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!