Super Bowl 2026: Seahawks derrotan a Patriots y ganan su segundo título NFL

El equipo de Seattle se impuso con un contundente 29-13 a la plantilla de New England en una velada marcada por Bad Bunny

El jugador de los Seahawks Jaxon Smith-Njigba, más conocido por sus iniciales de JSN no aguantó la emoción de campeón y corrió al campo tras el pitazo final.

Los Seattle Seahawks se consagraron campeones del Super Bowl LX tras vencer 29-13 a los New England Patriots este domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. El equipo dirigido por Mike Macdonald logró así su segundo trofeo Vince Lombardi, en una final marcada por la solidez defensiva, la efectividad ofensiva y un espectáculo musical histórico encabezado por Bad Bunny en el show del descanso.

Desde el inicio del partido, Seattle impuso el ritmo y dejó claro que buscaba revancha. Once años después de la derrota sufrida ante los Patriots en el Super Bowl de Phoenix, los Seahawks cobraron su desquite más dulce frente a una franquicia que en el pasado les negó la gloria máxima de la NFL.

THE SEATTLE SEAHAWKS ARE SUPER BOWL LX CHAMPIONS 🏆 pic.twitter.com/EuftZfN9lP — NFL (@NFL) February 9, 2026

Jason Myers hizo historia en el Super Bowl

Uno de los grandes protagonistas del encuentro fue el pateador Jason Myers, quien convirtió cinco goles de campo, una cifra que representa un récord absoluto en la historia del Super Bowl. Su efectividad resultó clave para ampliar la ventaja en el marcador y sostener la presión constante sobre New England.

A esto se sumó el aporte del mariscal de campo Sam Darnold, quien lanzó un pase de touchdown a AJ Barner, consolidando el dominio ofensivo de Seattle ante una defensa que nunca logró ajustarse.

Defensa decisiva y errores de Patriots

La defensa de los Seahawks fue determinante. Uchenna Nwosu anotó tras una pérdida de balón del ‘quarterback’ Drake Maye, un error que terminó por sentenciar el encuentro. Los Patriots, pese a intentos aislados de reacción, no lograron encontrar respuestas ante la presión defensiva y la disciplina táctica de Seattle.

The first starting QB in history to win a Super Bowl after playing with 5+ teams.



What a rewarding journey for Sam Darnold 🙌 pic.twitter.com/fujhHRzWwk — NFL (@NFL) February 9, 2026

Contexto: una final con peso histórico

El Super Bowl LX se disputó ante más de 70.000 espectadores en el Levi’s Stadium y fue seguido por una audiencia televisiva global millonaria. Seattle llegó a esta final como uno de los equipos más equilibrados de la temporada, con una de las defensas mejor rankeadas de la NFL y una ofensiva eficiente en momentos clave. Para New England, en cambio, el partido marcó un punto de inflexión en su proceso de reconstrucción tras varias campañas irregulares. La rivalidad entre ambas franquicias quedó nuevamente marcada por una final que reavivó el recuerdo del Super Bowl XLIX.

