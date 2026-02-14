Expreso
Liga Jardines del Salado coronó a Vicentinos en emotiva final.
Liga Jardines del Salado coronó a Vicentinos en emotiva final.Cortesía

Vicentinos FC impone su jerarquía y grita campeón en Guayaquil

El cuadro del Batallón del Suburbio derrotó 2-0 a La Pampa en la final disputada en Chongón y sumó un nuevo título

Vicentinos FC volvió a gritar campeón. En la cancha Alpina del sector Chongón, el cuadro del Batallón del Suburbio escribió una nueva página dorada al consagrarse monarca de la categoría Sub 40 de la Liga Barrial Jardines del Salado.

La final tuvo carácter y buen fútbol. Enfrente estuvo La Pampa, un rival que luchó hasta el último minuto, pero el 2-0 fue contundente. Cuando el árbitro pitó el final, los abrazos se multiplicaron y la vuelta olímpica fue el premio al esfuerzo de toda una temporada.

Otra vez son campeones Vicentinos FC

Galardón. William Guilindro, de Vicentinos FC, el mejor golero del torneo, junto a José Moreira y Edison Baidal.
Galardón. William Guilindro, de Vicentinos FC, el mejor golero del torneo, junto a José Moreira y Edison Baidal.Cortesía

Gastón Pérez fue el cerebro del equipo. De sus pies nacieron las jugadas que terminaron en los goles de Javier Salcedo y Fernando Salas. Dos definiciones que desataron la locura en la tribuna y confirmaron que Vicentinos estaba para grandes cosas.

El club tiene su sede en las calles 27, entre la C y la Ch, en pleno corazón del Suburbio de Guayaquil. Su presidente, el Ab. Edison Baidal, no ocultó la emoción. “Tenemos un gran grupo humano. Cada título es volver a comprometernos, a seguir jugando y, sobre todo, a confraternizar”, expresó.

Vicentinos ya había sido campeón en 2019 y 2022. Ahora, en 2026, reafirma que no fue casualidad. Es trabajo, unión y sentido de pertenencia. Jugadores que en la semana cumplen distintas profesiones, pero que el fin de semana se ponen la camiseta con orgullo. También destacan los colaboradores Fernando Castro, Juan Chuqui y Williams Tomalá, piezas claves en la organización.

La jornada cerró con premiación, trofeos, medallas y premios económicos, pero el verdadero premio fue la celebración compartida entre familias, amigos e hinchas que hacen de cada torneo una fiesta barrial.

Se viene un nuevo torneo sub 40 y 50

La Liga Jardines del Salado ya prepara el próximo campeonato Sub 40 y Sub 50, que también se disputará en la cancha Alpina de Chongón o en la 27 y la K. “En 1 de marzo arrancamos con el torneo. Ya hay equipos inscritos y esperamos que se sumen clubes de Guayaquil- Cada semana llegan con sus hinchadas y eso convierte el campeonato en una verdadera fiesta”, señaló José Moreira, presidente de la Liga barrial.

Además, el directivo señaló que el próximo torneo, tendrá a dos categorías, que siempre tienen a jugadores que actuaron en segunda categoría y en el fútbol profesional.

Porque en el fútbol barrial no solo se compite. Se construyen lazos, se fortalecen amistades y se mantiene viva la pasión que une a todo un sector. Vicentinos FC lo volvió a demostrar: en el barrio también se juega con corazón de campeón.

