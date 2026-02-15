Católica, una impotente e inesperada eliminación de la Libertadores

Haber perdido en los penales la clasificación ante Juventud de Uruguay, priva a la Chatopeí de $500.000.

La clasificación entre Católica y Juventud de Uruguay se cerró la noche del jueves en el Olímpico Atahualpa. El Trencito llegaba con ventaja (1-0), pero no la sostuvo

Desilusión, enojo e impotencia, fue lo que expresaron jugadores y cuerpo técnico de Universidad Católica, tras la eliminación del equipo de la Fase 1 de la Copa Libertadores, ante Juventud Las Piedras de Uruguay, la noche del jueves.

Pese a que el Trencito Azul tenía la ventaja de haber ganado (1-0) como visitante en el partido de ida, en Uruguay, el equipo terminó sucumbiendo en los penales en la vuelta, en el Olímpico Atahualpa de Quito.

Para el entrenador, Diego Martínez, la eliminación fue un golpe fuerte. “Se trata de un sacudón duro para el equipo, dependerá de nosotros hacer de esto una fortaleza”, comentó tras quedar fuera del torneo.

Pérdida económica

La descalificación no solo significa un dolor de cabeza y tristeza para los integrantes de Católica, sino que también afecta las arcas del club, pues si avanzaba a la segunda ronda habrían recibido $ 500.000 como premio. Así lo analizó el presidente del club, Pablo Ortiz, quien además calificó el resultado como un “aprendizaje”, admitiendo: “no jugamos tan bien como esperaba. Tengo algunos cuestionamientos, los cuales debo hablar con el cuerpo técnico”, remarcó.

Y es que en el tiempo reglamentario, Universidad Católica empataba 3-3 y se estaba clasificando a la siguiente ronda; sin embargo, en los adicionales, un tanto uruguayo envió a los penales la eliminatoria, en donde a decir del dirigente la “lotería no sonrió”.

Ortiz añadió que “como dicen los propios jugadores es momento de virar la página. Analizaremos los errores que cometimos y nos alistaremos para llegar bien al inicio del campeonato nacional”.

En eso coincidió el director técnico Martínez. “Ahora nos quedan dos torneos en el año y tenemos que ir para adelante”.

Para Juan Francisco Aguinaga, exjugador y actual entrenador de fútbol, el sistema planteado por la Chatoleí falló por una mala defensa. “Querer siempre atacar no significa marcar más goles”, recalcó.

El defensor venezolano Jhon Chancelor fue uno de los autores de los goles en la Copa Libertadores CORTESÍA

Jugadores dolidos

Aún sin entender lo sucedido, los jugadores Everardo Rose, reciente contratación para esta temporada, y Emiliano Clavijo, pusieron en balance la derrota. “No hay que poner excusas y hacerse cargo de las fallas y los errores”, dijo el panameño.

Mientras que Clavijo hizo énfasis en que “la pretemporada fue muy corta, no esperábamos jugar tan temprano. Sin embargo, hay que reponerse del golpe y pensar en lo que viene”.

Tras el resultado, Universidad Católica se alista ya para debutar en la LigaPro. El sábado 21 de febrero recibe en el estadio Olímpico Atahualpa a Emelec. El compromiso está programado para las 19:00.

