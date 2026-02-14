Columbus: la sede que optimiza el plan mundialista de Ecuador

Ohio brinda ventajas únicas: acceso directo a pista, chequeos internos, desplazamientos mínimos y el mejor complejo de la MLS

El complejo OhioHealth Performance Center cuenta con seis y media canchas de entrenamiento junto al estadio principal del Columbus Crew.

La Tricolor definió su cuartel general para el Mundial 2026 y lo hará en una ciudad cuya elección no fue casualidad. Columbus, en el estado de Ohio, será la sede de concentración, entrenamiento y operaciones logísticas del combinado nacional durante la fase de grupos, una decisión que se tomó tras un análisis exhaustivo de infraestructura, conectividad aérea y condiciones operativas que permitan ejecutar el plan deportivo sin complicaciones.

Te invitamos a leer: Esto dijo la prensa argentina tras el debut Kendry Páez con River Plate en Argentina

Manolo Illescas, Team Manager de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), comentó que el técnico Sebastián Beccacece tenía desde un inicio una inclinación por Columbus.

Tras el sorteo mundialista, la FEF dispuso de 11 días para visitar las posibles sedes y validar los Team Base Camps (TBC) disponibles. Finalmente, la Tri envió su solicitud con tres opciones: Nueva York, Columbus y Carolina del Norte.

Egas: "Me gustaría seguir; tenemos que lidiar con la política del Viceministerio" Leer más

La elección terminó sustentada en cuatro pilares: logística aérea, distancia hacia las sedes de los partidos, calidad del complejo deportivo y garantías operativas establecidas por FIFA. En ese cruce de prioridades, Columbus superó ampliamente las expectativas.

Uno de los mayores argumentos para elegir Columbus es su ubicación geográfica. Desde Ohio, los desplazamientos hacia las sedes de los partidos de Ecuador -Filadelfia, Kansas City y Nueva Jersey- se optimizan al máximo.

Illescas explicó que la Tri contará con vuelos chárter cuya duración oscila entre 1 hora 40 y 1 hora 55 minutos, un rango ideal que evita agotamiento y reduce el impacto en los ciclos de entrenamiento.

Además, Columbus presenta facilidades aeroportuarias de carácter premium: el bus de la delegación puede ingresar directamente a la pista, lo que acelera procesos y minimiza tiempos de exposición. Incluso los chequeos migratorios, aduaneros y de seguridad (incluidos los de explosivos) se realizarán directamente en el hotel base de la Tri, una ventaja excepcional que muy pocas sedes ofrecen.

La planificación del torneo contempla un patrón fijo de desplazamiento: la selección entrenará en Columbus, viajará a cada ciudad sede después del almuerzo, pernoctará allí, disputará el encuentro, y al día siguiente volverá a Ohio, manteniendo un orden operativo que favorece la recuperación y la estabilidad del plantel.

OhioHealth Performance Center, el mejor complejo de la MLS



El complejo del Columbus Crew presta todas las facilidades para el trabajo de la Tri. CORTESÍA

Otro factor determinante fue el OhioHealth Performance Center del Columbus Crew, calificado como el mejor de los complejos de la MLS. Chelsea y Real Madrid lo utilizaron durante el Mundial de Clubes, referencia que pesó en la decisión.

El recinto integra canchas con césped natural y sintético, y estadio en un mismo espacio, zonas de recuperación e hidroterapia, camerinos, gimnasio, sala de cine para las charlas técnicas, espacio de oficina para más de 50 personas, sala de prensa y conferencias.

Una infraestructura que cumple con todos los requerimientos técnicos sin necesidad de implementar equipamiento adicional, y además, todas las áreas están conectadas facilitando el rápido desplazamiento.

Otro factor es que el trayecto entre el hotel y el campo de entrenamiento es de máximo 10 minutos, lo que evita desgaste innecesario. El complejo ofrecerá además condiciones excepcionales para el manejo de material logístico: la Tri trasladará cerca de siete toneladas de equipamiento, incluyendo alrededor de 300 maletas con indumentaria, tanto con auspiciantes como sin ellos, suplementos y dispositivos tecnológicos.

Planificación lista y control absoluto

Sebastián Beccacece tiene listo el plan de la Tri en la recta final al Mundial ARCHIVO

Desde el 25 de mayo, Ecuador estará instalado en Ohio, afinando la lista final que debe presentarse el 1 de junio. Se analiza la posibilidad de tener un partido comprobatorio a finales de mayo.

Ya con los 26 seleccionados definidos, el técnico Beccacece intensificará los entrenamientos hasta el 6 de junio, cuando dispute el último encuentro amistoso, y desde el 9 de junio ya entrará en periodo FIFA de cara a los juegos ante Costa de Marfil, el 16 de junio en Filadelfia; contra Curazao, el 20 de junio en Kansas City, y finalmente el duelo con Alemania, el 25 de junio en New Jersey.

“Columbus nos permite estar en el centro de las tres ciudades donde jugaremos, tener el mejor complejo disponible y operar sin contratiempos. Para el tema de la alimentación también tiene todo lo que necesitamos, no debemos llevar nada”, destacó Illescas.

Un hotel que brinda confort y seguridad

El hotel Le Méridien Columbus brinda comodidad y seguridad en modernas instalaciones. CORTESÍA

El hotel Le Méridien Columbus, The Joseph, designado por la FIFA para la sede de Ohio, se convertirá en la morada de Ecuador durante el Mundial. Un espacio elegido por su ubicación estratégica, su nivel de confort y su capacidad para cumplir con los exigentes estándares que se impone para hospedar a una delegación mundialista.

El establecimiento, ubicado en el moderno distrito de Short North Arts, ofrece un entorno seguro, aislado y funcional para el trabajo diario del equipo. FIFA ha bloqueado las 120 habitaciones del hotel, aunque la delegación tricolor utilizará alrededor de 60, distribuidas entre jugadores, cuerpo técnico y personal operativo.

Selección Ecuador: Día y horarios para los amistosos ante Marruecos y Países Bajos Leer más

Las instalaciones permiten aislar pisos completos para garantizar privacidad y control absoluto de los movimientos internos, una condición indispensable para mantener la concentración y la seguridad de la delegación.

Uno de los principales atributos de Le Méridien Columbus es la combinación entre funcionalidad y comodidad. Cuenta con salas de reuniones amplias, adaptables a sesiones de videoanálisis, charlas técnicas y reuniones tácticas. Su conectividad de alta velocidad permite transmitir y procesar información en tiempo real, un componente crítico en un torneo donde cada detalle cuenta.

El servicio de alimentación también responde a las necesidades de alto rendimiento: la cocina del hotel puede elaborar menús personalizados, con control nutricional y adaptación diaria según las cargas de entrenamiento. Además, al estar en una zona comercial bien abastecida, el staff no necesita importar productos específicos, pues todo lo requerido está disponible localmente.

Gracias a esta gran infraestructura en campo de entrenamiento y moderno hotel, y facilidades de desplazamiento, Columbus será la casa donde la Tri afine su sueño mundialista.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!