Francisco Egas
El presidente de la Ecuatorina de Fútbol, Francisco Egas, aspira a un tercer mandato en el cargo.ARCHIVO / EXPRESO

Egas: "Me gustaría seguir; tenemos que lidiar con la política del Viceministerio"

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol habló sobre su reelección y la selección en la Copa del Mundo.

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, mantuvo un encuentro con algunos hinchas y dejó varios conceptos sobre su posible reelección, la participación de la selección en el Mundial, entre otros tópicos.

En un ambiente distendido, el directivo contestó las preguntas de los estudiantes y exestudiantes del IDE Business School en Quito, donde se desarrolló el encuentro denominado "Más allá de un balón".

De entrada, Egas fue consultado sobre la participación de La Tricolor en el Mundial 2026. “La gente es pasional y cree que podemos ser campeones del mundo, entonces uno tiene que pensar en grande y creo que este país puede cambiar a través del deporte”, arrancó.

En un plano más serio, se animó a decir que “Ecuador es una selección que crece ante rivales difíciles y lo que queremos es que seamos protagonistas en la Copa del Mundo”, sin animarse a dar un pronóstico de hasta dónde puede llegar el equipo conducido por el argentino Sebastián Beccacece.

Reelección a la vista

El presidente de la FEF develó que su mamá y esposa le han dicho que opte por la reelección al cargo para el que fue electo en 2019 y reelecto en 2023, sobre todo por las críticas que recibe. "Deja esa pendejada", le han dicho.

Ante esto respondió: “siento que tengo un trabajo incompleto, todavía me gustaría seguir; por el momento no es fácil, pero tengo esa idea de que el fútbol es una herramienta social. Me gustaría seguir, y ahí tenemos que lidiar con la política del viceministerio, que una vez dice una cosa y luego otra”, detalló.

Y añadió que “al final decidirán los clubes y las asociaciones, que son los que votan. Actualmente, puedo percibir que la gente está contenta con lo que hemos hecho, pero llegado el momento, no lo sé. A mí me gustaría terminar el trabajo que empecé”.

