Egas: "Me gustaría seguir; tenemos que lidiar con la política del Viceministerio"

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol habló sobre su reelección y la selección en la Copa del Mundo.

El presidente de la Ecuatorina de Fútbol, Francisco Egas, aspira a un tercer mandato en el cargo.

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, mantuvo un encuentro con algunos hinchas y dejó varios conceptos sobre su posible reelección, la participación de la selección en el Mundial, entre otros tópicos.

Lea también: Selección Ecuador: Día y horarios para los amistosos ante Marruecos y Países Bajos

En un ambiente distendido, el directivo contestó las preguntas de los estudiantes y exestudiantes del IDE Business School en Quito, donde se desarrolló el encuentro denominado "Más allá de un balón".

Barcelona SC: Matías Oyola, presidente de la Comisión de Fútbol Leer más

De entrada, Egas fue consultado sobre la participación de La Tricolor en el Mundial 2026. “La gente es pasional y cree que podemos ser campeones del mundo, entonces uno tiene que pensar en grande y creo que este país puede cambiar a través del deporte”, arrancó.

En un plano más serio, se animó a decir que “Ecuador es una selección que crece ante rivales difíciles y lo que queremos es que seamos protagonistas en la Copa del Mundo”, sin animarse a dar un pronóstico de hasta dónde puede llegar el equipo conducido por el argentino Sebastián Beccacece.

Reelección a la vista

El presidente de la FEF develó que su mamá y esposa le han dicho que opte por la reelección al cargo para el que fue electo en 2019 y reelecto en 2023, sobre todo por las críticas que recibe. "Deja esa pendejada", le han dicho.

Ante esto respondió: “siento que tengo un trabajo incompleto, todavía me gustaría seguir; por el momento no es fácil, pero tengo esa idea de que el fútbol es una herramienta social. Me gustaría seguir, y ahí tenemos que lidiar con la política del viceministerio, que una vez dice una cosa y luego otra”, detalló.

RELACIONADAS Cristhian Noboa destapa la realidad de Emelec y marca el inicio de una nueva era

Y añadió que “al final decidirán los clubes y las asociaciones, que son los que votan. Actualmente, puedo percibir que la gente está contenta con lo que hemos hecho, pero llegado el momento, no lo sé. A mí me gustaría terminar el trabajo que empecé”.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!