Test de Fórmula 1 en Baréin: Mercedes domina antes del GP de Australia

Kimi Antonelli fue el más rápido de los test de Fórmula 1 en Baréin; Mercedes lideró antes del inicio del Mundial

Mercedes cerró el tercer día de test de Fórmula 1 en Baréin con los mejores tiempos gracias a Kimi Antonelli y George Russell, enviando un mensaje claro antes del inicio del Mundial 2026.

El joven piloto italiano Kimi Antonelli (1:33.669) fue el más rápido del día y de las tres jornadas disputadas en el circuito de Sakhir. Su compañero, George Russell (1:33.918), había liderado previamente la sesión matinal del viernes 13 de febrero.

Antonelli firma el mejor tiempo de la pretemporada

Russell salió temprano a pista y logró su mejor registro con menos de veinte vueltas completadas. Sin embargo, fue Antonelli quien terminó marcando el tiempo más competitivo de todos los test de Fórmula 1 en Baréin.

El registro del italiano no solo fue el mejor del viernes, sino el más rápido de las tres jornadas de pruebas, consolidando el buen rendimiento del monoplaza alemán.

En la tercera posición terminó el Ferrari de Lewis Hamilton (1:34.209), quien estuvo al volante durante toda la jornada. El británico completó una de las mayores cargas de vueltas y mejoró ligeramente el tiempo del jueves de su compañero Charles Leclerc (1:34.273).

Hamilton protagonizó el único susto relevante del día al provocar una bandera roja cuando restaban cinco minutos para el final de la sesión.

McLaren y Red Bull se mantienen cerca

A las puertas del podio quedaron Oscar Piastri (McLaren, 1:34.549) y Max Verstappen (Red Bull, 1:35.341), demostrando que ambos equipos se mantienen competitivos de cara al arranque del campeonato.

Por su parte, el español Carlos Sainz probó el Williams durante la sesión matinal. Completó 68 vueltas y marcó un tiempo de 1:37.186. Más tarde, su compañero Alex Albon mejoró el registro con 1:36.793.

El Aston Martin, aún en fase de ajustes técnicos, dejó dudas nuevamente. Con Lance Stroll (1:38.165) al volante durante toda la jornada, solo superó al Cadillac, que provocó una bandera roja en la sesión matinal.

¿Cuándo empieza el Mundial de Fórmula 1?

Los test de pretemporada de Fórmula 1 en Baréin se desarrollan en dos tandas de tres días: del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 del mismo mes.

Estas pruebas son el último ensayo antes del inicio oficial del campeonato, que arrancará del 6 al 8 de marzo con el Gran Premio de Australia.

