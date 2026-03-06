Ataque armado en Guayaquil: un muerto y un herido en el centro de la ciudad

Entre los objetos encontrados constan vainas percutidas, un cartucho, una bala deformada, un teléfono celular y un vehículo

Referencial. Un hecho violento se registró este viernes 6 de marzo de 2026 en las calles Av. 9 de Octubre y García Avilés.

Un hecho violento se registró este viernes 6 de marzo de 2026 en las calles Av. 9 de Octubre y García Avilés, en el centro de Guayaquil. Aproximadamente a las 12h00, un ataque con arma de fuego dejó como resultado la muerte de Justo Alejandro, de 28 años, quien recibió varios impactos de bala.

De acuerdo con los primeros reportes, una segunda persona resultó herida, aunque abandonó el lugar por sus propios medios antes de la llegada de la Policía. Hasta el momento no se ha confirmado su identidad.

Tras el suceso, unidades del Distrito 9 de Octubre, junto con personal de Criminalística, DINASED y Medicina Legal, realizaron el aislamiento de la zona, levantaron indicios balísticos y recopilaron información para esclarecer las circunstancias del ataque. Entre los objetos encontrados constan vainas percutidas, un cartucho, una bala deformada, un teléfono celular y un vehículo.

La Policía Nacional continúa con las investigaciones para identificar y localizar a los responsables de este nuevo episodio de violencia en Guayaquil, ciudad que en los últimos meses ha sido escenario de ataques armados en espacios públicos.

Movilización regular por la zona

Se habilita la circulación en la calle Francisco García Avilés y Av. 9 de Octubre, tras finalizar el procedimiento de la Policía Nacional. El centro de la ciudad se congestionó en plena hora pico por diversos trabajos de los ciudadanos.

La inseguridad vuelve a encender las alertas en zonas turísticas y espacios públicos del centro de Guayaquil. Ciudadanos reportaron momentos de tensión luego de escuchar detonaciones en una de las avenidas más concurridas de la ciudad.

