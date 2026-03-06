Comisión de Salud se pronuncia por ocultamiento de medicinas en hospital de Manabí

Juan José Reyes, presidente de la Comisión de Salud, aseguró este 6 de marzo que se investiga el presunto ocultamiento de medicinas en un hospital público de Manabí, un caso que estaría relacionado con la actuación de algunos funcionarios del sistema sanitario. El pronunciamiento se realizó durante un evento sobre el crédito violeta. Según el funcionario, el problema no responde a una escasez real de medicamentos, sino a acciones irregulares dentro de la gestión hospitalaria.

El dirigente afirmó que existen “malos elementos” dentro de las instituciones de salud que estarían escondiendo medicamentos, lo que, a su criterio, afecta directamente a la atención de los pacientes. “Desafortunadamente existen pocos malos elementos porque creo que el Ecuador es un país muy unido… hemos encontrado que en Manabí vuelven a esconder las medicinas”, señaló. También sostuvo que la narrativa de una falta general de medicamentos no sería correcta y que la situación se vincularía a conductas individuales.

Juan José indicó que la Comisión de Salud trabaja de forma articulada con el Ministerio de Salud Pública, el IESS, la ACES y la ARCSA para enfrentar estas irregularidades. El objetivo, dijo, es identificar a los funcionarios responsables mediante procesos legales y administrativos que permitan su separación del cargo si se comprueban faltas. El funcionario descartó que se busquen acciones de persecución política dentro de estas investigaciones.

Investigación por ocultamiento de medicinas en Manabí

Daniel Noboa: "El problema de salud no es médico, es administrativo y de corrupción" Leer más

El presidente de la Comisión de Salud sostuvo que existen procedimientos administrativos heredados de décadas anteriores que, según él, generaban trabas en el sistema de control sanitario. Sin embargo, aseguró que el actual enfoque es identificar a los servidores implicados para iniciar sumarios administrativos dentro del marco legal. “En este gobierno no se hacen las cosas como se han hecho en el anterior a persecución, sino siguiendo los parámetros legales”, afirmó.

Explicó que el proceso de investigación no será rápido debido a la complejidad de la identificación de los responsables y la revisión de los sistemas de gestión hospitalaria. Además, insistió en que la labor se realizará en coordinación con varias instituciones del Estado para evitar que los medicamentos sigan fuera del alcance de los pacientes que los necesitan.

Irregularidad en centro de salud derivó en separación de funcionaria

Las declaraciones se dieron luego de la visita de la gobernadora de Manabí, Aurora Valle, cuando se detectó una irregularidad en la entrega de medicamentos durante un recorrido realizado en el centro de salud del MSP del cantón Santa Ana. La autoridad verificó una denuncia ciudadana de una adulta mayor que señaló que en el área de farmacia le informaron que no había el fármaco que requería para su tratamiento. Al revisar la bodega del establecimiento, se comprobó que el medicamento sí constaba en el inventario, lo que evidenció una inconsistencia en la información entregada a la paciente. Ante este hecho, se dispuso la separación de la funcionaria señalada mientras avanzan las investigaciones.

La gobernadora ordenó la apertura de una investigación interna para determinar las responsabilidades en el manejo de los medicamentos del centro de salud. La decisión se tomó luego de confirmar que existía stock del fármaco, pese a que inicialmente se indicó su ausencia a la paciente. Las autoridades sanitarias analizan el proceso de atención y los controles de inventario para evitar que se repitan situaciones similares en el sistema público de salud de Manabí.

Accede a todo el contenido exclusivo de Expreso sin límites ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!