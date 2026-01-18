Gaby Díaz compartió con amigas y su hija en Perú

La presentadora Gaby Díaz y su hija Polly Andrade se dieron una escapada a Lima para no perderse el esperado concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional, uno de los recintos más emblemáticos de la capital peruana. Fiel a su estilo, compartió en redes sociales el look que lució en la noche del show.

La ciudad estaba completamente alborotada por la llegada del boricua, y la presentadora de En contacto no fue la excepción. Su primogénita tampoco se quedó atrás. Gaby además de disfrutar del espectáculo, aprovechó la estancia para pasear por Lima y compartir momentos con amigas.

Perú es uno de los países que Bad Bunny ha visitado en varias ocasiones, y su gira continúa imparable: en febrero tiene previsto presentarse en Argentina y Brasil.

No solo fue un espectáculo musical, sino también un guiño a quienes lo vieron crecer artísticamente. Desde el escenario, agradeció al público.

Mientras tanto y lejos del bullicio limeño, su esposo, Carlos Luis Andrade continúa su proceso de recuperación tras la operación en la rodilla derecha a la que se sometió antes de Navidad. Aunque aún camina con muletas, no ha dejado de cumplir con sus compromisos profesionales.

