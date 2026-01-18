Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ocio

Gaby Díaz
Gaby Díaz con sus amigas y Polly en Lima.Instagram Gaby Díaz

Gaby Díaz compartió con amigas y su hija en Perú

La presentadora y Polly Andrade disfrutaron del concierto de Bad Bunny

La presentadora Gaby Díaz y su hija Polly Andrade se dieron una escapada a Lima para no perderse el esperado concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional, uno de los recintos más emblemáticos de la capital peruana. Fiel a su estilo, compartió en redes sociales el look que lució en la noche del show.

La ciudad estaba completamente alborotada por la llegada del boricua, y la presentadora de En contacto no fue la excepción. Su primogénita tampoco se quedó atrás. Gaby además de disfrutar del espectáculo, aprovechó la estancia para pasear por Lima y compartir momentos con amigas.

(Te invitamos a leer:  Meghan Markle: Abandona el modelo real por las relaciones públicas de Hollywood)

Perú es uno de los países que Bad Bunny ha visitado en varias ocasiones, y su gira continúa imparable: en febrero tiene previsto presentarse en Argentina y Brasil.

No solo fue un espectáculo musical, sino también un guiño a quienes lo vieron crecer artísticamente. Desde el escenario, agradeció al público.

Mientras tanto y lejos del bullicio limeño, su esposo, Carlos Luis Andrade continúa su proceso de recuperación tras la operación en la rodilla derecha a la que se sometió antes de Navidad. Aunque aún camina con muletas, no ha dejado de cumplir con sus compromisos profesionales.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Ascenso: la polémica se instaló tras resolución de la FEF

  2. Gaby Díaz compartió con amigas y su hija en Perú

  3. VIDEO | Aquiles Álvarez ordena botar a agentes tras quitar mercadería a vendedora

  4. Gabriela Rivadeneira asume la presidencia de la Revolución Ciudadana tras convención

  5. Falleció Rose Marie Fonck, mamá de Cecilia Bolocco

LO MÁS VISTO

  1. Fallece María Belén Loor, reconocida periodista ecuatoriana

  2. Alineaciones y dónde ver EN VIVO Senegal vs Marruecos por Copa Africana de Naciones

  3. La lucha contra el narco es una farsa| Por Roberto Aguilar

  4. Puentes que unen a Guayaquil con Samborondón y Daule alertan prohibición de camiones

  5. El IESS y sus alternativas: ¿qué opciones tienen los ecuatorianos en el exterior?

Te recomendamos