Meghan Markle: Abandona el modelo real por las relaciones públicas de Hollywood

Meghan Markle decidió recontratar a la agencia de relaciones públicas Sunshine Sachs Morgan & Lylis. Este movimiento, confirmado por The Telegraph, llega después de la renuncia de Meredith Maines, la undécima jefa de prensa que abandona el equipo de los duques de Sussex en solo cinco años. La decisión marca un regreso a los orígenes profesionales de la duquesa.

El Círculo se Cierra: De Actriz a Duquesa y de Vuelta a las PR

Sunshine Sachs no es una desconocida para Meghan. Esta misma firma gestionó su imagen pública antes de su entrada a la familia real británica. La duquesa ahora confía nuevamente en Keleigh Thomas Morgan, socia de la agencia y amiga personal que asistió a su boda. Morgan fue la arquitecta detrás de la transición inicial de Meghan de actriz a duquesa y luego de su salida de la institución real.

El Colapso del "Modelo Kensington" en Montecito

Desde su establecimiento en California, Harry y Meghan intentaron replicar la estructura de una oficina real al estilo del Palacio de Kensington. Contrataron una sucesión de secretarios, asesores y asistentes con el objetivo de crear una "corte en el exilio". Sin embargo, este modelo, dependiente de siglos de tradición y protocolo en Londres, no funcionó en suelo americano. El resultado fue una rotación de personal legendaria y constantes filtraciones negativas.

La apuesta por Sunshine Sachs representa un cambio de filosofía total. La agencia, con clientes como Leonardo DiCaprio, Natalie Portman y Jennifer López, es experta en manejar crisis de imagen y construir marcas personales en el ecosistema de Hollywood, no en el de la realeza. Su enfoque es más agresivo y mediático. Meghan Markle parece concluir que su futuro y el de sus proyectos, como la fundación Archewell, dependen más de una campaña efectiva al estilo celebrity que de la diplomacia reservada de una casa real. Este regreso al pasado podría ser la clave para estabilizar su narrativa pública.

