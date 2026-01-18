La confesión de Ben Affleck sobre el futuro de sus hijos

Descubre por qué el actor no quiere que sus hijos con Jennifer Garner sigan sus pasos en la actuación

En una revelación sincera que contrasta con su propia trayectoria, Ben Affleck compartió sus genuinos deseos para el futuro profesional de sus tres hijos. Durante el estreno de su última película, The Rip, el actor ganador del Oscar habló sin filtros sobre sus esperanzas como padre.

"No los empujaría a eso": La filosofía de crianza de Affleck

En conversación con E! News, Affleck expresó su postura clara. "Realmente queremos darles espacio para que descubran lo que quieren hacer", declaró sobre Violet, Seraphina y Samuel . El actor añadió con un toque de humor: "Son brillantes, encantadores y maravillosos... y esperamos que no desperdicien su vida actuando". Esta confesión ilumina el enfoque educativo que comparte con su exesposa, Jennifer Garner, priorizando la libertad de elección sobre cualquier legado familiar en Hollywood.

Julio Iglesias: “Niego haber abusado de ninguna mujer” Leer más

Una infancia diferente: El valor del anonimato

Affleck reflexionó sobre las diferencias entre la crianza de sus hijos y su propia experiencia. "De alguna manera, fue una bendición el anonimato, la lucha, de dónde empezamos", comentó, refiriéndose a sus humildes comienzos. Este contraste subraya su deseo de que sus hijos encuentren su propio camino, sin la presión inmediata del reflector público que los rodea desde su nacimiento.

Jennifer Garner: Una visión alineada

La perspectiva de Affleck encuentra eco en las recientes declaraciones de Jennifer Garner. En una entrevista con Marie Claire UK, la actriz afirmó: "Tienes que dejarlos crecer y tomar sus decisiones. No puedes controlarlo". Esta coherencia en su filosofía parental demuestra un frente unido, despite su divorcio en 2018, centrado en fomentar la independencia de sus hijos.

El orgullo de un padre más allá de la fama

Affleck no escatimó elogios para sus hijos. Habló con especial admiración del testimonio de Violet en las Naciones Unidas sobre el impacto de la pandemia. "No podría estar más orgulloso de mis hijos. Ni siquiera puedo decírtelo", expresó a Access Hollywood. "Es la alegría de mi vida". Esta declaración reafirma que, para el actor, el éxito de sus hijos se mide por su carácter y logros personales, no por su potencial fama.

La revelación de Ben Affleck ofrece una mirada rara y refrescante a los valores familiares en el mundo del espectáculo. En una industria obsesionada con el legado y la fama, Affleck y Garner eligen enfatizar la autonomía, la educación y la felicidad personal de sus hijos. Su historia resuena como un recordatorio poderoso de que, incluso entre el glamour de Hollywood, las prioridades de un padre pueden ser extraordinariamente terrenales y humildes.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!