Julio Iglesias: “Niego haber abusado de ninguna mujer”

El cantante español Julio Iglesias respondió públicamente a las acusaciones de abuso sexual y trata de personas presentadas por dos exempleadas, a través de un comunicado difundido en su cuenta de Instagram la noche del jueves 15 de enero.

“Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza”, escribió el artista.

En el mismo mensaje, Iglesias agregó: “Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave”.

También hizo referencia al apoyo recibido tras la difusión del caso: “No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas”.

Las acusaciones fueron dadas a conocer el martes 13 de enero mediante un comunicado de prensa emitido por la organización internacional de derechos humanos Women’s Link World- wide. Según el documento, dos mujeres, identificadas con los seudónimos Laura y Rebeca para proteger su identidad, presentaron una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España.

Aunque el cantante español Julio Iglesias no se ha pronunciado oficialmente, ha expresado sentirse preocupado por su imagen internacional. IG: @julioiglesias

¿Qué pasa con Julio Iglesias? Gobierno español pide investigar las denuncias de abuso Leer más

El documento señala presuntos hechos constitutivos de un “delito de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre”, además de “varios delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual y agresión sexual”. De acuerdo con el comunicado, los hechos habrían ocurrido entre enero y octubre de 2021 en residencias del cantante ubicadas en República Dominicana y las Bahamas.

El caso se encuentra en desarrollo y se espera que las autoridades españolas determinen los siguientes pasos dentro del proceso judicial conforme avance la investigación.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!