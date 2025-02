Carolina Jaume revela que Ecuavisa le pagó el psiquiátrico antes de Desafío a la Fama

En una conversación en el pódcast Sí somos, de Suerte TV, la actriz y presentadora ecuatoriana Carolina Jaume habló abiertamente sobre su ingreso a un hospital psiquiátrico, su lucha contra la depresión y el alcoholismo, y cómo Ecuavisa cubrió los costos de su tratamiento antes de su participación en Desafío a la Fama.

Jaume explicó que tomó la decisión de internarse tras atravesar un período difícil en su vida, marcado por su divorcio, problemas legales que incluyeron días en la cárcel y el abuso del alcohol. "Estaba con una depresión profunda, y pues me dio por tomar mucho. Dije: me voy a desintoxicar, tengo que desintoxicarme", contó.

Contrario a los estereotipos que rodean a los hospitales psiquiátricos, describió su experiencia como positiva. "Yo me imaginé que iba a ser traumante, pero dije: lo necesito. Estuve como tres semanas y todo el mundo me visitaba con pena, pero yo estaba tan feliz de estar ahí. Pude descansar", expresó.

El impacto de las redes en la salud mental

La actriz también reflexionó sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental de los jóvenes. "Había mucha juventud dañada por las redes sociales, con instintos suicidas desde los 14 o 15 años", lamentó.

Además, recordó que el director de teatro Jaime Tamariz la acompañó en el proceso de internación y mencionó la preocupación de su madre ante la situación. "Mi mamá tiene 80 años, y cuando me interné, la vi con una cara de ‘Dios mío, ojalá Carolina salga de este break mental’, yo estuve dos años como Britney, hablaba y hacía huevadas", dijo.

Después de su tratamiento, Jaume ingresó al reality Desafío a la Fama, donde afirma que pudo mantenerse alejada del alcohol. "Fue lo mejor, porque no te daban de beber nada", señaló.

Carolina compartió un episodio en el que experimentó un ataque de pánico. Explicó que, en un momento de crisis, sentía un miedo abrumador hasta de salir de su habitación, al punto de que la puerta se convertía en una barrera imposible de cruzar: “Se me viraba la puerta y no podía salir en un episodio de pánico. No quería salir, todo me daba miedo”.

Finalmente, Carolina Jaume enfatizó que la salud mental debe tomarse en serio y que las personas no deben minimizar el dolor de quienes atraviesan una crisis. "Al que me diga que deje de estar triste le digo que se vaya a la mierda", concluyó.

