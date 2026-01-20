Úrsula Strenge: "Mi gratitud para Isaac porque cumplió un propósito en mi vida"

Un secreto a voces. Así se había convertido el fin de la relación entre Úrsula Strenge e Isaac Delgado, hasta que la propia presentadora decidió confirmarlo. La razón es clara: hoy su prioridad absoluta es su familia, en especial la salud de su hija Camila, quien se encuentra en proceso de recuperación tras la trombosis cerebral que sufrió en noviembre de 2024.

“Antes no quise mencionar el tema porque no deseaba que en las entrevistas humanas se desvirtúe la situación de Camila por el morbo de conocer cómo estaba mi relación. Creo que los detalles quedan para nosotros; seguramente dirán lo que es y lo que no es”, expresó a Expresiones la también psicóloga.

"Los mejores deseos para Isaac"

Úrsula fue enfática al señalar que la ruptura se dio en buenos términos. “Hemos quedado de buenas con Isaac, pero como cualquier relación que termina debe existir un distanciamiento; es lo más saludable para cerrar un ciclo de la mejor manera.

Somos dos personas maduras. De mi lado, los mejores deseos y mi gratitud porque cumplió un propósito en mi vida. Siempre le agradeceré haberme acompañado en una etapa de mi existencia. Creo que ahora está enfocado en lo profesional”, añadió.

"No fue una ruptura, fue una comprensión"

Al respecto, el expresentador de Noticias de la mañana también se pronunció y dejó clara su postura frente a lo ocurrido. “Después de todo lo que me ha tocado vivir en lo personal, incluida la partida de mi papá (Carlos), he entendido que existen prioridades que están por encima de una relación y que deben respetarse.

No me enfoco en quién lo haya dicho primero, sino en que se diga con respeto. No fue una ruptura, fue una comprensión”, manifestó.

La relación se inició en 2021

La historia entre Úrsula Strenge e Isaac Delgado se hizo oficial el 1 de julio de 2021, al final de la emisión del programa Noticias de la mañana de RTS. Fue la propia presentadora quien tomó la palabra para confirmar que entre ellos había surgido una relación sentimental y que, apenas días antes, el 27 de junio, habían cumplido un mes juntos. Como prueba, ambos compartieron una foto tomados de la mano en sus respectivas historias de Instagram.

Desde el inicio, la relación estuvo rodeada de comentarios y críticas, especialmente por la diferencia de edad: Úrsula tenía 47 años, mientras que Isaac 30. Sin embargo, ambos defendieron su vínculo, que nació precisamente en el set de ese matinal televisivo.

