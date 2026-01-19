Jimar Vera denuncia acoso de la prensa y Guillermo Carrillo lo desmiente

El reportero de Ecuavisa sostiene que existía confianza previa y que respetó la petición de no grabar

Jimar Vera está nuevamente en BLN, tras su paso por Combate, y el chico reality denunció públicamente que está siendo acosado por la prensa rosa. “Estoy molesto porque creo que la gente debe respetar. Estoy trabajando en mi gimnasio, tengo a mi hijo aquí, está lloviendo, necesito irme a mi casa, ya es tarde. Tengo reporteros de farándula que no respetan que no quiero hablar y están ahí para ponerme la cámara encima.

Si no quiero hablar, no quiero hablar. No me parece justo que tenga que estar encerrado en mi gimnasio”, expresó.

En redes sociales recibió duras críticas, llegando incluso a ser calificado de “ridículo”.

Tampoco faltaron quienes señalaron que debió llamar a la policía si se sentía acosado.

Guillermo Carrillo niega acoso

Según su propia versión, el reportero Guillermo Carrillo, del programa Los Hackers, asegura que no tiene nada que ocultar. “No tengo necesidad de mentir”, dijo, recalcando que le escribió a Jimar y le envió audios porque entre ambos existe confianza. Aunque no obtuvo respuesta, eso no lo frenó en su afán por conseguir la información.

Carrillo contó que estaba pendiente de encontrarlo en Guayaquil, ya que Jimar se encontraba en Manta. Finalmente, el domingo 18 de enero logró ubicarlo y, al verse cara a cara, el involucrado le pidió que no lo grabara. Afirma que respetó esa petición. Según su versión, la respuesta fue clara: al día siguiente, cuando dejara a su hijo en el colegio, le concedería la entrevista.

Sobre el momento más polémico, Carrillo niega cualquier intención de acoso. Admitió que puso el pie en la puerta del gimnasio, pero —según él— solo para pedirle que no lo hiciera ir “por gusto” hasta Samborondón si finalmente no iba a hablar. Dice que se quedó fuera del gimnasio porque estaba coordinando otra entrevista y, para colmo, llovía.

En ese intervalo, afirma que fue grabado por Jimar, por lo que decidió mover el carro a otra calle. “Antes de las nueve de la noche ya me había ido”, insistió. Sin embargo, el video terminó publicándose más tarde, dando la impresión —según Carrillo— de que él lo estaba acosando, algo que niega rotundamente.

¿Cómo se generan estos conflictos?

El verdadero conflicto surge cuando ciertos medios crean un escándalo donde no lo hay, exagerando situaciones cotidianas para generar contenido. Esta práctica, lamentablemente habitual, es una de las principales razones por las que muchos talentos prefieren no hablar con ellos.

