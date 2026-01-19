Giovanna Andrade: "Voy a ser abuela"

La actriz Giovanna Andrade está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida: se convertirá en abuela. Su hija, Rosa Azanza, anunció que será madre y la noticia no tardó en desatar una ola de ternura y felicitaciones en redes sociales.

“Genuinamente estoy emocionada, tranquila y en paz. No tengo miedo de lo que nos espera… solo un poco de no dormir. Pero nunca dudé de que esta etapa de mi vida, empiece hoy, mañana o dentro de unos años, la quería contigo. Creo que hacía mucho tiempo no me lanzaba a algo con tanta seguridad”, escribió la joven de 20 años, acompañando el mensaje con imágenes en las que presume su vientre.

(Te invitamos a leer: Fallece Valentino Garavani: el legado del creador que marcó la moda italiana)

Rafaella Pimentel apuesta por la Medicina tras graduarse con buen promedio Leer más

Aunque Rosa no dio mayores detalles sobre su estado, las fotografías fueron más que suficientes para confirmar la noticia.

Por su parte, la futura abuela no ocultó su alegría y, con pocas pero contundentes palabras, manifestó: “Estoy dichosa”. Además publicó un video en el que aparecen las dos y expresó "Voy a ser abuela".

"El 2026 llega con cosas muy grandes"

Rosa describió el 2025 como un año de crecimiento, gratitud y momentos reales. Habló de viajes, aprendizajes, personas claves y recuerdos que atesorará por siempre.

“Como todo año, tuvo retos y enseñanzas, pero fue profundamente bueno. Cierro este capítulo agradecida y en paz, porque el 2026 llega con cosas muy grandes, llenas de amor, felicidad y nuevos comienzos”, añadió, dejando claro que su corazón está listo para lo que viene.

Cabe recordar que en septiembre de 2024, su madre, quien participó en MasterChef Celebrity reveló en un pódcast su separación de Diego Azanza luego de 21 años de matrimonio. Más adelante, a finales de 2025, incluso se ofreció a abandonar el reality culinario debido al delicado estado de salud de su progenitor.

“Mi padre no está bien de salud. Mi batalla y mi competencia no están aquí, están junto a mi familia. El tiempo no regresa”, dijo entonces, Giovanna.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!