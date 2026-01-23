Rafaella Pimentel publica su testimonio sobre el altercado con su mamá Carolina Jaume

En su declaración, Rafaella Pimentel afirmó haber sido agredida físicamente por su mamá en el canal en el que laboraba

Rafaella Pimentel difundió en su cuenta de Instagram un video en el que expone su versión del conflicto con su madre, Carolina Jaume, luego de que el tema se abordara en televisión nacional. En su mensaje, la joven explicó que decidió pronunciarse por el impacto que, según indicó, han tenido las declaraciones públicas sobre su futuro académico y profesional. “Quiero que comprendan que yo quiero ser doctora, quiero estudiar medicina, quiero ser psiquiatra… y que mi mami diga que yo soy una persona violenta que le pega, obviamente perjudica lo que quiero ser yo cuando sea grande”, afirmó.

En el relato, Rafaella Pimentel situó el inicio del conflicto el 21 de marzo de 2025, cuando se filtraron capturas de pantalla con mensajes ofensivos dirigidos hacia ella por parte de una persona que salía con un expareja de su mamá. Aseguró que optó por no responder y que, en una entrevista posterior, sostuvo que “los problemas de adultos son de adultos” y que “aquí todos nos debemos respeto”. Según explicó, esa postura generó una discusión con su madre, quien pretendía iniciar acciones legales.

El problema fue después de la entrevista

Pimentel señaló que el desacuerdo continuó tras la entrevista y describió un incidente ocurrido en el estacionamiento del canal, del cual prefirió no mencionar. De acuerdo con su testimonio, decidió retirarse con una compañera de trabajo para evitar una confrontación. En ese contexto, relató que su madre le exigió subir al vehículo. “Bien, te metes al carro o no entras a la casa”, recordó. La joven admitió haber respondido de forma inapropiada, pero sostuvo que la situación se intensificó.

"Yo ya sabía que me iba a pegar"

En su declaración, Rafaella Pimentel afirmó haber sido agredida físicamente. “Yo ya sabía que me iba a pegar, porque yo la conozco”, dijo, y añadió que recibió un golpe que provocó la caída de sus lentes y la dejó en el suelo. También indicó que intervino cuando, según su versión, su madre intentó agredir a su compañera. “Eso es lo único que hice”, señaló, al rechazar las versiones que la responsabilizan de una agresión.

El pronunciamiento concluye con la decisión de no difundir imágenes del hecho y de limitar su versión a sus redes sociales. “No vengo aquí para victimizarme… vengo a contar mi lado de la historia”, expresó. La publicación reactivó el debate en redes sociales y en la farándula ecuatoriana, donde el conflicto familiar continúa generando reacciones en una de las familias más famosas del espectáculo nacional.

Rafaella también agregó que tiene muy buena relación con su papá Xavier Pimentel y su abuela materna Diana Saporitti.

