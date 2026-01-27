Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ocio

Will Smith para su nuevo documental.
Will Smith para su nuevo documental.Cortesía

Will Smith pudo morir en el Polo Norte: Esto fue lo que sucedió

Durante su paso por el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Smith explicó el accidente

El actor Will Smith compartió un episodio ocurrido durante la grabación de la serie documental De Polo a Polo con Will Smith, una producción de National Geographic en la que recorre distintos puntos del planeta y participa en pruebas físicas en entornos naturales.

¿Cómo fue que casi muere Will Smith?

Durante su paso por el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Smith explicó que quedó atrapado durante una inmersión bajo el hielo en el Polo Norte. Según relató, la situación se produjo cuando realizaba una actividad de buceo ártico como parte del rodaje del documental.

El actor señaló que el lugar estaba conformado por una “cordillera de hielo inadvertida”, una estructura irregular que dificulta la orientación bajo el agua. Aunque contaba con el acompañamiento de un equipo de buzos especializados, la inmersión fue cancelada poco después de iniciarse por motivos de seguridad.

RELACIONADAS

“Escuché: ‘¡Aborten la inmersión! ¡Aborten!’ Y yo pensé: ‘¡Oh, no!’ Así que fui a ascender y choqué con el hielo’”, recordó Smith al explicar el momento en el que intentó regresar al punto de salida sin poder encontrar el orificio por el que había ingresado.

En ese instante, el actor indicó que pensó que su vida estaba en riesgo y que debía mantener la calma para evitar que la situación empeorara. Durante el intento por estabilizarse, se quitó de forma accidental la máscara de oxígeno, lo que incrementó la dificultad del momento.

Bad Bunny en su tour 2026.

Bad Bunny en Medellín: Ecuador en el top 10 de los visitantes en su show

Leer más

Finalmente, el equipo de seguridad logró sacarlo del agua y llevarlo a la superficie. Smith señaló que lo ocurrido dejó una marca emocional y que forma parte de las experiencias vividas durante la grabación de la serie.

¿Dónde ver De Polo a Polo con Will Smith?

De Polo a Polo con Will Smith está disponible en Disney+ y consta de siete episodios, en los que el actor recorre lugares como el desierto del Kalahari, la selva amazónica, el Himalaya, varias islas del Pacífico y el Polo Norte.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Francia, a un paso de prohibir redes sociales a menores de 15 años

  2. México evalúa invitación de Trump para integrarse a su Junta de Paz

  3. Masacre en Playas deja cinco muertos y cuatro heridos: Víctimas eran comerciantes

  4. Will Smith pudo morir en el Polo Norte: Esto fue lo que sucedió

  5. Confesiones íntimas de Gigi Mieles: “Dar ‘cringe’ es mi talento”

LO MÁS VISTO

  1. Colombia cierra sus puertas y el arroz de Ecuador queda a la intemperie

  2. Educación anuncia el calendario escolar 2026: fechas de inicio y cierre de clases

  3. El pingüino que camina solo hacia las montañas: la historia detrás del video viral

  4. Chorrillano Palacios llena de elogios a Ecuador y advierte: el recambio será clave

  5. Crédito del Biess al 2,99%: Cómo aplicar a la tasa de interés más baja hasta ahora

Te recomendamos