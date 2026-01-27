Will Smith pudo morir en el Polo Norte: Esto fue lo que sucedió

El actor Will Smith compartió un episodio ocurrido durante la grabación de la serie documental De Polo a Polo con Will Smith, una producción de National Geographic en la que recorre distintos puntos del planeta y participa en pruebas físicas en entornos naturales.

¿Cómo fue que casi muere Will Smith?

Durante su paso por el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Smith explicó que quedó atrapado durante una inmersión bajo el hielo en el Polo Norte. Según relató, la situación se produjo cuando realizaba una actividad de buceo ártico como parte del rodaje del documental.

El actor señaló que el lugar estaba conformado por una “cordillera de hielo inadvertida”, una estructura irregular que dificulta la orientación bajo el agua. Aunque contaba con el acompañamiento de un equipo de buzos especializados, la inmersión fue cancelada poco después de iniciarse por motivos de seguridad.

“Escuché: ‘¡Aborten la inmersión! ¡Aborten!’ Y yo pensé: ‘¡Oh, no!’ Así que fui a ascender y choqué con el hielo’”, recordó Smith al explicar el momento en el que intentó regresar al punto de salida sin poder encontrar el orificio por el que había ingresado.

En ese instante, el actor indicó que pensó que su vida estaba en riesgo y que debía mantener la calma para evitar que la situación empeorara. Durante el intento por estabilizarse, se quitó de forma accidental la máscara de oxígeno, lo que incrementó la dificultad del momento.

Finalmente, el equipo de seguridad logró sacarlo del agua y llevarlo a la superficie. Smith señaló que lo ocurrido dejó una marca emocional y que forma parte de las experiencias vividas durante la grabación de la serie.

¿Dónde ver De Polo a Polo con Will Smith?

De Polo a Polo con Will Smith está disponible en Disney+ y consta de siete episodios, en los que el actor recorre lugares como el desierto del Kalahari, la selva amazónica, el Himalaya, varias islas del Pacífico y el Polo Norte.

