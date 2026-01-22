Guillermo del Toro es ignorado en el Óscar 2026 y Frankenstein suma 9 nominaciones

El anuncio de las nominaciones a los premios Oscar 2026 dejó el entusiasmo por una de las películas más activas de la temporada. Frankenstein, la adaptación cinematográfica de Guillermo del Toro basada en la novela clásica de Frankenstein, consiguió nueve candidaturas. Sin embargo, el nombre del director mexicano no apareció entre los finalistas a Mejor Dirección, una ausencia que generó reacciones inmediatas entre críticos y cinéfilos.

El contraste no pasó desapercibido. La película, producida por Netflix, se ubicó entre las más nominadas del año, con presencia en categorías clave como Mejor Película y Mejor Guion Adaptado, esta última firmada por el propio Del Toro. Que la obra reciba un respaldo amplio mientras su autor queda fuera de la terna individual marcó el tono del debate y reavivó cuestionamientos sobre los criterios de la Academia.

Guillermo del Toro y su oscarizada carrera

El historial del cineasta refuerza esa lectura. Del Toro ha sido reconocido previamente con tres estatuillas: dos por La forma del agua, Mejor Película y Mejor Dirección, y una por Pinocho en Mejor Película Animada. Por eso, para parte de la crítica especializada, resulta difícil separar el alcance de Frankenstein de la figura de su director, especialmente en una edición donde el filme destaca también en rubros técnicos.

Además de Mejor Película y Guion Adaptado, Frankenstein compite a Mejor Actor de Reparto para Jacob Elordi, por su interpretación de la Criatura. La lista se completa con nominaciones a Diseño de Producción, Maquillaje y Peinado, Banda Sonora Original, Fotografía, Vestuario y Sonido. La música está a cargo de Alexandre Desplat, quien vuelve a figurar entre los compositores destacados por la Academia.

La historia se centra en Víctor Frankenstein, interpretado por Oscar Isaac, y en la relación que establece con la criatura que crea. El relato aborda temas recurrentes en la filmografía del director, como la creación, la ausencia y la herencia emocional. Del Toro ha contado que su vínculo con la novela de Shelley comenzó en la infancia y que el proyecto atravesó más de dos décadas de desarrollo.

Los obstáculos que tuvo Franken

En una entrevista concedida en noviembre pasado, el realizador recordó los obstáculos que enfrentó el filme. “Por poquito no pasa”, dijo al describir un proceso marcado por rechazos y dificultades de financiamiento, similar al recorrido de Pinocho antes de concretarse. En esa misma conversación, reflexionó sobre el trasfondo de la obra: “Para mí la biografía de la humanidad es una de familias rotas. Entonces, todos los grandes movimientos […] son ausencias de afecto en la edad temprana”.

La ausencia de Guillermo del Toro en la categoría de Mejor Dirección no reduce el peso de Frankenstein en la carrera por los Oscar 2026, pero sí añade un punto de tensión a una edición que ya se perfila como una de las más comentadas. Con nueve nominaciones, la película llegará a la gala del 15 de marzo en el Teatro Dolby como uno de los títulos con mayor visibilidad, mientras el debate en torno a su director sigue abierto.

