Guillermo del Toro llora la muerte de su hermano en el Festival de Cine Palm Springs

Guillermo del Toro comparte emotivo mensaje. La muerte de su hermano se tranforma en el eje del discurso

Guillermo del Toro durante su discurso en el Festival Internacional de Cine de Palm Springs.

Uno de los momentos más significativos en la carrera de un director puede tornarse sombrío ante la pérdida de un ser querido. Esto fue lo que vivió Guillermo del Toro tras recibir el Visionary Award en el Festival Internacional de Cine de Palm Springs, un día antes de los Critics Choice Awards 2026.

Luego de que el director de Frankenstein recibiera la estatuilla en reconocimiento a su trayectoria profesional, dedicó unas palabras de agradecimiento al público, en las que mencionó el reciente fallecimiento de su hermano, Federico del Toro Gómez.

Guillermo del Toro dedicó su más reciente adaptación del libro de Mary Shelley a su familiar y confesó que, si bien la película aborda múltiples matices de la paternidad, también se nutre de la relación y el vínculo que compartió con Federico.

Aunque el cineasta mantuvo la compostura, su voz se quebró levemente al pronunciar cada línea de su discurso. La audiencia acompañó el momento con gestos similares: miradas apagadas, manos sobre el corazón y pañuelos secando lágrimas.

“Hace tres días perdí a mi hermano mayor, pero estoy aquí. Estoy aquí porque la película habla de una condición puramente humana. Eso queda demostrado en su fase final, cuando dice que el corazón puede romperse y que los corazones rotos siguen latiendo. Incluso un corazón roto bombea sangre y te mantiene vivo”, expresó.

¿Cómo fue la relación de ambos hermanos?

El director de grandes producciones como El laberinto del fauno o Hellboy siempre ha priorizado su privacidad. Su hermano Federico del Toro procuró mantenerse fuera de los reflectores, pero en la vida del cineasta fue una figura primordial.

Ambos nacieron en Guadalajara y, desde entonces, compartieron un lazo inquebrantable. Guillermo del Toro ha destacado en múltiples ocasiones la importancia de sus vínculos más cercanos, reconociendo que su familia es la base emocional que alimenta su universo creativo.

Aunque los detalles sobre la muerte de Federico aún no han sido revelados, se sabe que falleció a los 63 años. Ante la noticia, la Universidad de Guadalajara, alma mater del director, expresó sus condolencias a través de un emotivo mensaje.

La decisión de Guillermo del Toro

Este proceso representa un cambio significativo en la vida del artista, quien ha decidido manejar con cautela su exposición mediática. El cineasta adelantó que probablemente se tomará una pausa de las alfombras rojas para, según People, "vivir su duelo de manera íntima".

Mientras tanto, su película Frankenstein continúa cosechando éxitos y arrasando con la crítica, consolidándose como la producción más premiada de la temporada 2026, con 15 galardones internacionales hasta el momento.

