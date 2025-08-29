Guillermo del Toro en Venecia: “Podemos estar jodidos y crear arte”

El cineasta apareció por sorpresa en el Festival de Venecia durante la proyección del documental Sangre del Toro

Guillermo del Toro apareció por sorpresa en el Festival de Venecia durante la proyección del documental Sangre del Toro, dirigido por Yves Montmayeur. El cineasta mexicano señaló: “En el mundo actual tenemos belleza y horror y en el que todo es blanco o negro y esto demuestra que la imperfección es ahora una cosa deseable de tener”. Añadió: “Podemos estar jodidos y crear arte. De hecho debemos estar jodidos”, provocando la risa de los asistentes.

Los detalles del documental Sangre del Toro

El documental, presentado en la sección Venecia Classics, incluye testimonios de Del Toro y de colaboradores como el director artístico Eugenio Caballero, además de escenas de películas como Hellboy, El laberinto del fauno y La forma del agua. También incorpora material de la exposición En casa con mis monstruos, realizada en 2019 en Guadalajara.

Del Toro aprovecha el recorrido para hablar de su infancia, de su fascinación por los laberintos y de la influencia del culto mexicano a la muerte. “Los laberintos son lugares en los que te encuentras a ti mismo”, explicó. Recordó además su admiración por Luis Buñuel y confesó que el libro más importante de su vida ha sido Frankenstein.

Después de varios intentos, el director logró adaptar la novela de Mary Shelley al cine. Su versión de Frankenstein, protagonizada por Oscar Isaac y Jacob Elordi, tendrá su estreno mundial en la competición oficial de Venecia.

