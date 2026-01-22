Bad Bunny en Medellín: Ecuador en el top 10 de los visitantes en su show

El artista se presentará los días 23, 24 y 25 de enero con la gira su gira 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour'

Medellín se prepara para recibir a miles de asistentes internacionales en los conciertos de Bad Bunny como parte de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. El artista se presentará los días 23, 24 y 25 de enero de 2026 en el Estadio Atanasio Girardot, en una serie de tres fechas consecutivas que concentrarán público local y visitantes del exterior.

Ecuador entre los países que disfrutará a Bad Bunny en Medellín

De acuerdo con los datos compartidos por la organización del evento, Colombia lidera la asistencia, seguida por Estados Unidos y Ecuador, que se ubica como el tercer país extranjero con mayor presencia en los conciertos, superando a otras nacionalidades de la región y de Europa. Esta participación confirma el peso del público ecuatoriano en las giras internacionales del artista y refuerza la conexión del mercado musical entre ambos países.

Diomar García, empresario de conciertos, da la bienvenida al público extranjero

El empresario Diomar García, responsable de la producción local, se refirió a la llegada de visitantes internacionales a través de su cuenta de Instagram. En su publicación escribió: “BIENVENIDOS A UN BAILE INOLVIDABLE” y añadió: “Estamos a tan solo 2 días y Medellín comienza a recibir visitantes no solo de otras ciudades de Colombia 🇨🇴 sino también de otros PAISES”.

En el mismo mensaje, García destacó el impacto regional del evento al señalar: “Esto nos demuestra la importancia que tiene recibir al artista más escuchado el mundo para la región y para los diferentes sectores económicos de la ciudad”, y concluyó con: “SERÁ UN PLACER SER SU ANFITRIÓN ESTOS 3 DÍAS”.

La presencia de asistentes ecuatorianos en Medellín se suma a la llegada de público desde Venezuela, Panamá, México, Guatemala, Reino Unido, Canadá y El Salvador. En conjunto, estas cifras consolidan a la capital antioqueña como un punto de encuentro para audiencias de distintos países de América y Europa durante la gira del cantante puertorriqueño.

Con tres conciertos programados en uno de los principales escenarios de Colombia, la ciudad se proyecta como sede de un evento de alcance regional, mientras Ecuador destaca como uno de los mercados internacionales con mayor representación en estas fechas.

