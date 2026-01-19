Bad Bunny en el Super Bowl LX: Lo que se sabe de su show de medio tiempo

Bad Bunny durante su show en Lima, parte de su gira mundial ‘Debí tirar más fotos’

Faltan pocas semanas para su realización y el Super Bowl LX ya publicó el primer adelanto oficial del show de medio tiempo, en el que Bad Bunny será el gran protagonista. La presentación se llevará a cabo el domingo 8 de febrero en el estadio Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

El breve video, difundido en las cuentas oficiales del evento y del propio artista, deja ver una estética alineada con su álbum más reciente, mientras de fondo suena el tema Baile inolvidable. Hasta el momento no se han revelado detalles sobre el repertorio ni el formato del espectáculo.

Bad Bunny y todas las reacciones políticas por su participación en el Super Bowl Leer más

Un hito para la música en español

La actuación del cantante puertorriqueño marca un hecho inédito: será la primera vez que el espectáculo de medio tiempo esté liderado por un artista cuyo repertorio se interpretará principalmente en español.

En la edición número 60 del evento, la propuesta promete alejarse de una presentación tradicional. Tanto Bad Bunny como Apple Music han apostado por una estética que fusiona raíces caribeñas con el futurismo tecnológico que caracteriza a la marca de Cupertino. El resultado apunta a convertirse en una celebración histórica de la cultura latina en uno de los escenarios con mayor audiencia del mundo.

RELACIONADAS Diego Boneta y Renata Notni protagonizan incómodo momento en show de Bad Bunny

Expectativa máxima en redes sociales

En sus plataformas digitales, el artista adelantó que el 8 de febrero “el mundo bailará”, sin ofrecer mayores pistas sobre la puesta en escena.

Las imágenes compartidas han generado gran expectativa entre los seguidores del Conejo Malo, quienes interpretan el simbolismo del adelanto como un mensaje de unidad en medio del actual debate sobre las políticas migratorias en Estados Unidos.

Un tráiler que mezcla música y tecnología

El adelanto difundido por Apple constituye un discurso visual donde la música urbana se entrelaza con la sofisticación tecnológica. En el video aparece un Benito Martínez reflexivo, caminando por un escenario desértico que, poco a poco, se transforma en una explosión de luces y ritmos.

La narrativa sugiere que el show del Halftime no será simplemente una sucesión de éxitos, sino una experiencia con lenguaje cinematográfico. La alianza entre Apple Music y el artista más escuchado de la última década busca superar los récords de audiencia de años anteriores, luego de presentaciones memorables como las de Rihanna y Usher.

También se ha especulado que el espectáculo podría integrar funciones exclusivas para usuarios de iPhone, aprovechando herramientas como el audio espacial y la realidad aumentada, tecnologías que la compañía ha impulsado con fuerza en los últimos años.

Fotografía de archivo del cantante puertorriqueño Bad Bunny. EFE

Bad Bunny y un nuevo capítulo en la cultura pop

Aunque en 2020 el show encabezado por Shakira y Jennifer Lopez marcó un precedente de éxito masivo, el contexto actual es diferente. Bad Bunny llega como solista absoluto y como una de las figuras más influyentes de la industria musical.

Su presencia confirma que el español dejó de ser una excepción en el mercado estadounidense para convertirse en un idioma dominante dentro del streaming global. Con el respaldo tecnológico de Apple y su indiscutible magnetismo, el Super Bowl LX se perfila como el escenario donde la música latina consolidará definitivamente su lugar en el centro de la cultura popular.

El tráiler es una declaración de intenciones: el artista no busca solo cumplir con el espectáculo de medio tiempo, sino redefinirlo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!