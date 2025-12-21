Diego Boneta y Renata Notni protagonizan incómodo momento en show de Bad Bunny

Bad Bunny ofreció su penúltimo concierto en la Ciudad de México en una noche que lo tuvo todo: euforia, nostalgia y mucha polémica. El Conejo Malo hizo vibrar a miles de fans al mezclar sus nuevos temas con éxitos que ya se han convertido en auténticos clásicos.

Sin embargo, no todo fue música y celebración. En redes sociales comenzó a circular imágenes que rápidamente encendieron las especulaciones, ya que muestran a Diego Boneta y Renata Notni, una de las parejas más populares del espectáculo, aparentemente protagonizando un incómodo momento durante el show.

Renata le jaló el cabello a Diego por detrás, lo que provocó visibles gestos de incomodidad en el actor. De inmediato, los usuarios se dividieron: mientras algunos aseguran que se trató de una fuerte discusión, otros defienden que solo fue un juego entre la pareja. Hasta ahora, ninguno de los dos ha salido a aclarar lo sucedido.

¿Cómo iniciaron su relación?

Cabe recordar que antes de hacer oficial su relación, los rumores de romance ya circulaban con fuerza tanto en los pasillos del set de Luis Miguel, la serie como en redes sociales. No fue sino hasta abril de 2021 cuando Renata Notni y Diego Boneta posaron juntos por primera vez para una revista social, confirmando su amor sin reservas.

Tras esa revelación, la pareja disfrutó de románticas vacaciones por Europa, recorriendo destinos como Mykonos, en Grecia, y varias ciudades de Francia. Meses después, en septiembre, volvieron a dar de qué hablar al compartir una imagen desde Capadocia, Turquía. “Después de tanto tiempo de confinamiento y pandemia, aprovechamos para disfrutar unas vacaciones bien merecidas”, comentó la actriz en aquel momento.

Con el paso de los años, ambos actores han sido blanco constante de rumores y especulaciones: desde supuestos embarazos y rupturas.

