“Prohibido No Tocar”: Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito sale a las calles

El Concurso Internacional de Diseño de Pabellones abrió las inscripciones; esperarán propuestas hasta el 22 de abril 2026

Diego Ordóñez, presidente del Colegio de Arquitectos de Pichincha, en la presentación de la Bienal de Arquitectura 2026.

Para la XXV Edición de la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito, presentada en enero 2026, se buscan propuestas de intervención urbana. Con la premisa "Prohibido No Tocar" se invita a estudiantes y a profesionales a inscribirse con propuestas para diseñar pabellones (estructuras) que se ubicarán en nueve espacios entre el Centro Histórico, La Alameda y El Ejido hasta La Mariscal.

El organizador, Colegio de Arquitectos del Ecuador, filial de Pichincha, propone una Bienal más conectada con la ciudad, a través de este Concurso Internacional de Diseño de Pabellones Lúdico- Educativos.

Hasta el 22 de abril se invita a profesionales de la arquitectura a inscribirse con propuestas para diseñar pabellones (estructuras) que se ubicarán en nueve espacios entre el Centro Histórico, La Alameda, El Ejido hasta La Mariscal. Un día después tendrán que entregar sus proyectos.

El objetivo del "Prohibido No Tocar" es volver a la arquitectura como experiencia, para que se vea al espacio no solo desde la imagen o el discurso sino el uso, según el Colegio de Arquitectos de Pichincha. Por ello, dentro de la programación, habrá más actividades vinculadas a la ciudad y al aprendizaje, para que los ciudadanos puedan mirarlos y recorrerlos.

¿Cuándo se construirán los pabellones en Quito y cómo serán?

El 19 de mayo, el jurado dará su veredicto sobre las propuestas ganadoras. Del 1 de julio al 30 de octubre del 2026 deberán construirse. En las bases del Concurso de la Bienal se establece que cada pabellón no deberá superar los 40 metros cuadrados de superficie construida, ni los ocho metros de altura, estableciendo una escala cercana al cuerpo y al espacio público inmediato.

El presupuesto para la construcción de cada pabellón será de hasta 40 mil dólares, lo que deberá contemplar materiales, herramientas, equipos y procesos constructivos necesarios para su ejecución.

¿En dónde estarán los pabellones?

Dos pabellones se colocarán en el bulevar de la 24 de Mayo y calle Sebastián de Benalcázar y la 24 de Mayo y García Moreno.

En la Plaza del Monasterio del Carmen Alto, en la Rocafuerte y García Moreno

En la Plaza Santa Clara, en las calles Cuenca y Rocafuerte.

En San Marcos, en la Junín y Javier Gutiérrez

En el parque La Alameda, en las calles Luis Sodiro y Gran Colombia.

En la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, en la Luis Sodiro, atrás del Hospital Isidro Ayora.

En el Parque El Ejido, entre Patria y 6 de Diciembre.

En la Plaza Gabriela Mistral, en la Luis Cordero y Baquerizo Moreno.

El jurado

El jurado lo integran: Barclay & Crousse (Perú), Hevia Poblete Arquitectos (Chile), Revista Trama (Ecuador), I+D+A Arquitectura (Ecuador) y Juan José Castellón (España). Pueden inscribirse arquitectos y estudiantes nacionales e internacionales.

