“No fuimos electos para aplaudir como focas al alcalde Pabel Muñoz”: Andrés Campaña

Así como en la Asamblea Nacional al correísmo le faltan votos para llevar adelante procesos de fiscalización, en el Concejo Metropolitano de Quito contados ediles, entre ellos Andrés Campaña, se enfrentan a un cerrojo cuando piden que el gerente de una empresa acuda al Pleno. O al cuestionar un proceso de contratación. La Revolución Ciudadana (RC) es mayoría y ha sumado dos de tres votos de la Izquierda Democrática (ID), así como a concejales que llegaron por la alianza entre Pachakutik y Jorge Yunda, entre otros.

¿Cómo ejerce su rol de concejal de minoría? El concejal Campaña contesta: "Es complejo, pues para que los procesos puedan avanzar requerimos votos. Tengo varios proyectos de ordenanza remitidos al alcalde, que no han podido ser tratados porque no existe la voluntad política".

Uno de ellos, detalla, regula y limita la pirotecnia, trabajado con 23 organizaciones de la sociedad civil y dos instituciones municipales; pero no hubo votos para abordarlo. Otro, para regular procesos de fiscalización y transparencia, lleva un año y medio con informe para primer debate. Así como uno para controlar el ruido de fuentes móviles y vehículos que eliminan silenciadores.

¿En el Concejo se bloquea la fiscalización? La semana pasada, contesta Andrés Campaña, "escuché a los asambleístas de la RC denunciar que ADN (Acción Democrática Nacional) bloquea el proceso de fiscalización a la extradición de Willy. Acá pasa lo mismo: cuando intentamos fiscalizar votan en contra, se abstienen o el alcalde se compromete a ponerlo en el orden del día y no asisten. No apoyan cambios del orden del día. Desde agosto solicité que abordemos el proceso sobre la compra de camiones recolectores de basura, que a los cinco meses dejaron de funcionar".

¿Cómo se empapa sobre el funcionamiento del metro o de compras vía ONU?

Para iniciar procesos de investigación se escucha a expertos. No me he limitado al Concejo, he puesto casos en conocimiento de la Contraloría desde 2024: metro y compra de troles. Por eso, dos exámenes señalan responsabilidad administrativa, civil e indicios en lo penal. Incluso involucran al alcalde. Se ha ratificado que había argumentos para preocuparse. Seguramente pasará lo mismo con la compra de camiones de basura.

Existe nula capacidad de autocrítica. Llevamos dos años advirtiendo de procesos de intermediación en compras públicas, triangulaciones. Nos han deslegitimado y ahora el máximo órgano de control del país lo ratifica. No lo digo yo, sino la Contraloría: existió evasión de procesos, lo que constituye peculado, delito grave, con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Y siguen negando la intermediación.

¿Son errores por incapacidad técnica o por interés deliberado de pasarse los mecanismos de contratación?



Un conjunto de factores: debilidades institucionales, unidades con la competencia y ya sea por incapacidades o limitantes del sistema, no lo hacen de forma satisfactoria. Resulta inconcebible que el proceso para la contratación del mantenimiento preventivo y correctivo del metro lleve un tercer intento. Si sale satisfactorio en marzo 2026, luego de dos años y cuatro meses, por fin lo tendremos. Y no deja de llamar la atención que si ya se alerta sobre una práctica, la repitan; constituye un modus operandi.

¿Qué opina de que en redes se ponga en duda lo que señalan esos informes? Dicen que Contraloría debería investigar en La Libertad, por ejemplo.

Ciertamente a nivel nacional y local existen casos de corrupción. Pero he sido electo para fiscalizar la gestión del Municipio de Quito, no soy asambleísta para fiscalizar la gestión del Gobierno Nacional. Tenemos ciertas competencias, recibimos un mandato ciudadano. No hemos sido elegidos para aplaudir como focas al alcalde.

En la Comisión de Ambiente, los ediles Estefanía Grunauer, Gabriel Noroña y Diana Cruz apoyaron la idea de llamar al gerente de Emaseo...

Un problema de la mayoría es la incoherencia. Se debe tener una postura y defenderla, a menos que en el debate se cambie de idea. En el Pleno, Noroña y Cruz se abstuvieron.

En la comisión, correístas y aliados destruyeron a Jorge Jaramillo, exgerente de Emaseo, que pasó a ser subgerente de Hidroelectricidad en la Empresa de Agua Potable.

La mayor responsabilidad en la compra de camiones es de él (Jaramillo) y lo movieron a otro cargo de nivel jerárquico superior en otra empresa pública. La rotación o reciclaje es habitual.

¿El correísmo no permite que se ubique a especialistas que estén por fuera de su movimiento?

Es una competencia exclusiva del alcalde. Es la primera vez que no tiene impedimento para tomar decisiones, ya que eliminó la participación de concejales en los directorios de empresas públicas. Era correcto, para no ser juez y parte (pero no se ha aprobado la ordenanza que lo regule). Con bombos y platillos se anunciaron 12 cambios en la última reorganización institucional y solamente uno proviene de fuera del Municipio. Sí hay más talento en la ciudad.

¿Pabel Muñoz ya está en campaña para la reelección?

Como actor político tiene legítimo derecho de pretender participar. Pero ya sean él u otros, en este momento es inoportuno pensar en elecciones, cuando Quito tiene múltiples necesidades.

¿Usted busca capitalizar su labor fiscalizadora con una proyección electoral? Eso dicen los concejales de la RC.

Siendo coherente con lo dicho, estoy enfocado en cumplir con el mandato para el que fui electo: legislar y fiscalizar. En su momento analizaré si participaré o no en elecciones para la Alcaldía o una concejalía.

Tensa relación entre Pabel Muñoz y el concejal Andrés Campaña

En el Concejo, Pabel Muñoz ha reclamado en todos los tonos al edil Andrés Campaña, por lo que ha llamado “disputa tiktokera” y porque, según él, sus denuncias son incendiarias. Pese a que la Contraloría le ha dado la razón y se han confirmado sus advertencias alrededor de la operación del metro y por compras.

¿Quién es Andrés Campaña, concejal capitalino?

Afiliado al Partido Socialista Ecuatoriano. Tiene 38 años. Llegó al Concejo Metropolitano por la alianza con SUMA. Licenciado en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). Máster en Análisis Político por la Universidad Complutense de Madrid. Entre abril de 2019 y septiembre de 2020 se desempeñó como director provincial del IESS en Pichincha.

