Troles de Quito: Contraloría cuestiona compra vía Unops y señala evasión del Sercop

Unos 20 millones de viajes están por completar los 60 nuevos troles, cuyo mecanismo de compra ha generado controversia.

Desde el 31 de marzo del 2025, 60 nuevos troles se incorporaron a la flota, cuya renovación se comenzó a buscar en 2022. Pero el informe de la Contraloría General del Estado (CGE) cuestiona el mecanismo de adquisición. Señala que el equipo de Pabel Muñoz no sustentó por qué prescindió de la normativa local y evitó un proceso de subasta inversa, a través del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). En su lugar firmó un convenio con la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), que no es una agencia bilateral de financiamiento, como el BID, Banco Mundial o CAF.

Xavier Vásquez, gerente general de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (Epmtpq), cree que se trata de una represalia política, pues el alcalde visibilizó su deseo de presentarse a la reelección. Sin embargo, los cuestionamientos llegaron hace más de un año y medio. Es decir, antes de que Unops y el Consorcio IFS-Yutong, ganador de la licitación para fabricación de los troles, firmaran el contrato, el 19 de junio del 2024.

IFS-Yutong es un consorcio conformado por IFS (firma estadounidense especializada en distribución internacional y exportación de vehículos) y Yutong (fabricante chino). Este último ha vendido autobuses a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, en Venezuela; así como al de Daniel Ortega, en Nicaragua.

El 4 de septiembre del 2024, el concejal Andrés Campaña le solicitó a la Contraloría realizar un examen especial a la Epmtpq. Lo alertó el 13 de junio, seis días antes de que se concretara esa firma para el Proyecto de Modernización del Sistema de Transporte Público Metropolitano, a través de la dotación de trolebuses. Hizo varias preguntas y pidió el contrato.

El trabajo de los concejales en la fiscalización de compra de troles de Quito vía Unops

“Antes de la compra ya se advertía que el proceso estaba viciado. Además, los trolebuses empezaron a presentar fallas en abril 2025. Trabajadores informaron sobre problemas en puertas, rampas y catenaria, pese a que fueron fabricados especialmente para la capital”, indicó.

Entonces, otros concejales, como Michael Aulestia, Wilson Merino y más, resaltó Campaña, se unieron para enviar más información al ente de control, que ya en octubre había comenzado el examen.

Esto encontró la Contraloría en la compra de troles de la capital

La Contraloría señala, como lo había identificado el concejal Andrés Campaña en su pedido, que “no se evidencia un análisis jurídico que justifique los presupuestos legales para determinar la conveniencia de suscribir el convenio de cooperación, pese a que el anterior gerente jurídico recomendó a la autoridad máxima de la Empresa de Pasajeros que se evalúe si el alcance de la propuesta de la Unops se adecuaba a la excepcionalidad establecida en la normativa de contratación pública”.

El artículo 2 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece que se procurará la concurrencia de proveedores nacionales. EXPRESO le consultó al gerente Vásquez por qué sortearon el proceso en el Sercop. Este argumentó que buscaron “ser eficientes y eficaces en el marco legal y optamos por un convenio internacional”.

¿La Empresa de Pasajeros no tiene equipo para hacer procesos de contratación pública?

El gerente Xavier Vásquez dijo que había un proceso de la administración del exalcalde Santiago Guarderas que no caminó. ¿No tenían un equipo en la Empresa de Pasajeros que conociera de contratación pública? Insistió en que el mecanismo utilizado rige desde el 2005. “Se ha hecho con la Empresa Eléctrica Quito, el IESS y el Ministerio de Salud”, agregó.

¿La Unops es una entidad financiera?

Sin embargo, Vásquez no contó algo que queda claro en el informe de la Contraloría: “La Unops no puede considerarse una entidad financiera. Ni los recursos que canalizó califican como financiamiento bajo ninguna de las modalidades tradicionalmente reconocidas (reembolsable o no reembolsable)”.

Los montos invertidos en la compra de trolebuses de Quito

La Unops entregó $50.000, el 0,15 % en una inversión municipal de $35,9 millones, y recibió como pago por sus servicios $2’552.307,83. Con los hallazgos identificados por el equipo de auditoría se ha sugerido que hay responsabilidades civiles (glosas) por $2’552.307,83 y administrativas por $79.970.

Además, según señala la Contraloría, “se determinaron indicios de responsabilidad penal que serán remitidos a la Fiscalía para el trámite pertinente”.

Esto responde la Unops sobre las críticas

Al respecto, en un comunicado de prensa, Unops aseguró que “todas sus operaciones se rigen por estrictas normas y políticas de las Naciones Unidas en materia de integridad, que prohíben prácticas fraudulentas, coercitivas, colusorias y antiéticas, y cuentan con mecanismos claros de prevención, control y respuesta”.

El concejal Andrés Campaña acudió este miércoles 17 de diciembre del 2025, a la Contraloría General del Estado para solicitar un examen especial al Sistema de Recaudo del Municipio de Quito. Karina Defas

La opinión de Andrés Campaña sobre el mecanismo usado y el pago de 50.000 dólares en un convenio de cooperación:

A Campaña siempre le pareció que usar este mecanismo era “una burla”, ya que “si el Municipio aportó $35 millones, los $50.000 que puso Unops no son nada. Además cobró $2,5 millones. La normativa de convenio de cooperación internacional no era aplicable”.

La reforma a la normativa sobre contratos financiados con organismos internacionales de cooperación

El edil recuerda que el artículo 2 del Decreto Ejecutivo 595, del 11 de abril del 2025, reformó el reglamento que establecía la norma general sobre contratos financiados con organismos internacionales o cooperación técnica y su relación con la Ley Orgánica de Contratación Pública.

Se aclara que se considera financiamiento parcial cuando el aporte de recursos del organismo internacional representa al menos el 51 % del valor total del contrato. Además, los recursos internacionales deben destinarse directamente al contrato específico de obra, bien, servicio o consultoría.

De lo contrario, según el decreto y la reforma legal, “el incumplimiento se presumirá como evasión de los procedimientos de contratación pública”.

Los concejales de Quito no accedieron al contrato, por una cláusula de la Unops

Al concejal le extrañó la respuesta y el sigilo de la Empresa de Pasajeros en este caso. “Según la política interna de Unops sobre divulgación de información, los contratos con proveedores no pueden divulgarse a terceros, ya que pueden contener información comercialmente sensible”, manifestó.

La práctica de acudir a organismos internacionales para compras se repite

Lo grave es que la práctica de no hacer compras a través del Sercop se repite, denunció el concejal Wilson Merino. En abril de este 2025 advirtió que la Empresa de Aseo (Emaseo) le pagó 5 % al PNUD, en un contrato de más de $5 millones.

El informe de la Contraloría está en firme, ¿qué pasará con las glosas?

Por lo pronto, el informe del examen especial de auditoría de la Contraloría está en firme. En relación con las responsabilidades sugeridas (glosas), la Empresa de Pasajeros puede interponer los recursos que la Ley faculta en las fases administrativas de juzgamiento, que son predeterminación, determinación de responsabilidades y recursos de revisión en la propia CGE, o en el Contencioso Administrativo.

