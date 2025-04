Quito: En 24 horas se reportaron fallas en siete de los nuevos trolebuses

Un problema en la gestión térmica de una unidad, un descarrilamiento de vía en otra, y una avería en la barra de presión de una tercera; la nueva flota de 46 trolebuses eléctricos comenzó a operar en Quito, pero con ciertos inconvenientes.

Así lo advirtió la ciudadanía, la mañana del martes, a través de redes sociales. Más tarde, el consejo metropolitano abordó el tema durante su sesión, que se celebró por la tarde.

El último punto del orden del día se centró en la adquisición de las unidades y en los problemas imprevistos que surgieron durante las primeras 24 horas de funcionamiento de los trolebuses articulados.

El concejal Michael Aulestia, quien días atrás había señalado presuntas irregularidades en el costo del flete de las unidades hacia el país, cercano a los $900,000, se refirió a los desperfectos y solicitó a la Empresa de Pasajeros explicaciones sobre los daños reportados, así como información detallada sobre el proceso de adquisición.

“Siete trolebuses han presentado algún tipo de falla: el ET44 presentó un problema en la gestión térmica de la batería, el ET22 tuvo una falla en la carrocería, el ET17 sufrió una falla electrónica, el ET56 un descarrilamiento y el ET60 un desprendimiento”, detalló.

Un álgido debate

Curiosamente, durante su intervención, Xavier Vásquez, titular de la Empresa de Pasajeros, no abordó el tema de los desperfectos. En su lugar, se centró en la necesidad de contar con la participación de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) en la compra de los trolebuses.

“Era necesario garantizar la viabilidad del proyecto, por lo que consideramos que la asistencia técnica de expertos internacionales, como la que nos brinda UNOPS, y la transferencia de conocimientos, así como la transparencia”, explicó.

El alcalde Pabel Muñoz tampoco se refirió a los daños, pero sí comentó sobre las críticas en relación a la implementación de las unidades.

“Yo sospecho, aunque es solo una hipótesis, que a alguien le conviene que no se modernice el transporte público... Me surge la duda de si estas preocupaciones son legítimas o si hay alguien detrás”, expresó.

La vicealcaldesa Fernanda Racines sí abordó el tema, señalando que las dudas sobre el funcionamiento de las unidades deberían dirigirse al Cabildo, en lugar de hacerse públicas antes de tiempo.

“Ni yo, como presidenta de la comisión de Movilidad, tenía conocimiento de esto, lo que significa que hay una fuga de información. No quiero decir que no se de cabida la transparencia, pero ¿no sería importante que, si hay anomalías, se informe al alcalde y a la comisión y no nos enteremos de otras formas?”, cuestionó.

Además, sugirió que se deberían resaltar las unidades que sí están funcionando correctamente.

Al finalizar la sesión, EXPRESO consultó a la Empresa de Pasajeros sobre los daños reportados, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta edición.

