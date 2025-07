‘Malos quiteños’: la iniciativa que expone infractores de tránsito en Quito

Quito vive un caos vial cotidiano que parece haberse normalizado. Pero el concejal Andrés Campaña no está dispuesto a aceptarlo o al menos eso es lo que dice en redes sociales. Desde julio de 2025, recorre las calles de la capital con una cámara, stickers y una misión clara: evidenciar a los llamados ‘malos quiteños’, ciudadanos que incumplen normas básicas como respetar pasos cebra, ciclovías o señales de tránsito. A través de sus redes, el edil denuncia públicamente estas faltas y llama a sus colegas y al alcalde a sumarse. Aunque no es una iniciativa oficial del Municipio, Campaña cree que visibilizar la falta de control y exigir el cumplimiento de la ley es el primer paso hacia un cambio cultural en la movilidad capitalina.

"La ciudad está sumida en el caos, pese a que existe normativa, considero que hay que fortalecer el papel de las agencias de control. Por eso iniciamos la campaña, con sellos pegables para identificar a los malos quiteños, a quienes se parquean en pasos peatonales; no respetan semáforos; se orinan en las calles, etc.", dijo el concejal Andrés Campaña.

Al concejal Campaña le parece necesario ejercer la función de fiscalización en las calles. Cree además que sin visibilizar que se está sancionando a los infractores, no habrá cambio cultural en el quiteño. Espera que otros concejales se sumen, también el alcalde. Comentó que meses atrás tenía apoyo de las agencias, para ser parte de operativos. Ahora no tiene apertura.

Datos de enero al 30 de julio del 2025 muestran que se han producido 2.088 siniestros en la capital; lo que ha dejado 1.331 lesionados y 152 personas fallecidas. En 2024, desde enero hasta el 2 de julio se habían producido 1.850 siniestros de tránsito. Producto de eso, 1.084 personas resultaron lesionadas y hubo 127 fallecidos. Eso muestran los datos de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Por eso, Campaña cree que hay que trabajar en este ámbito.

"Señor está estacionado en el paso cebra y sobre la ciclovía. Incluso ahí está el letrero de no parquear", le dijo el concejal de Quito, Andrés Campaña, a un conductor de un vehículo particular, que le respondió: "las ciclovías no sirven".

El ciudadano en lugar de aceptar la infracción, se bajó del vehículo y empezó a grabar con el celular y a minimizar el hecho. Los agentes civiles de tránsito eran parte del operativo, del que fue parte el concejal.

Campaña contó que acudió a los alrededores del Hospital Vozandes. "Los vecinos se quejan de que hay carros mal estacionados, que se ubican sobre los pasos cebras", relató.

El concejal Campaña también hizo algo muy peculiar. "Hemos venido a ponerle el rostro a los malos quiteños", dijo y mostró stickers, con la leyenda: "mal quiteño".

En el video se observa que un conductor de un camión señala que solo son unos minutos, otro dice que no entiende por qué tiene una multa. Además, el conductor de un vehículo del Consejo de la Judicatura se justifica. El concejal le explica que sea vehículo del Estado o particular, no puede incumplir las normas de tránsito.

"La gente está tan acostumbrada al caos, al desorden y a la falta de autoridad, que cuando uno intenta cumplir la ley, poco más le pegan. Pero no nos detiene, estamos dispuestos a evidenciar quiénes son los malos quiteños".

