Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

robo a personas en los buses de Quito
Aprehensión de dos ciudadanos tras operativo preventivo en transporte público de Quito.Cortesía

Agentes metropolitanos evitan presunto asalto en bus en el centro de Quito

Dos ciudadanos fueron aprehendidos tras un operativo en el sector La Alameda. Conoce los detalles 

La tarde de este lunes 2 de febrero, agentes motorizados del Grupo de Apoyo Motorizado (GAM) intervinieron ante un presunto intento de asalto en una unidad de transporte público en el centro de la ciudad, durante un operativo de control preventivo.

Le invitamos a que lea: Macrooperativo en Tumbaco deja locales clausurados y detenidos por drogas

El hecho se registró pasadas las 12:00, mientras tres agentes motorizados realizaban patrullajes en el sector de la avenida Pichincha. En ese momento, los uniformados visualizaron a dos ciudadanos en actitud sospechosa, quienes, al notar la presencia de los agentes, abordaron un bus de la cooperativa Quitumbe.

Crimen Quito

Riña en el norte de Quito deja un fallecido; dos hermanos son detenidos

Leer más

Los motorizados realizaron un seguimiento controlado a la unidad desde la avenida Pichincha hasta el sector de La Alameda, donde constataron que los individuos presuntamente amedrentaban a los pasajeros y al conductor, utilizando un arma blanca cortopunzante tipo cuchillo.

Ante esta situación, los agentes procedieron a detener la marcha del bus y ejecutaron la aprehensión de los dos sospechosos, quienes fueron desalojados de la unidad para un registro superficial, en el que se halló el arma blanca entre sus pertenencias.

De forma inmediata, se coordinó el procedimiento con el ECU-911, solicitando la presencia de la Policía Nacional. Al lugar arribaron tres efectivos policiales, quienes realizaron la verificación correspondiente en el sistema informático y confirmaron que los aprehendidos registraban antecedentes por los presuntos delitos de hurto y usurpación de identidad.

delincuentes detenidos en Quito
Agentes del Grupo de Apoyo Motorizado intervinieron un bus durante un operativo en Quito.Cortesía

Finalmente, los ciudadanos fueron trasladados a la unidad judicial competente, donde se iniciaron los procedimientos legales establecidos, conforme a la normativa vigente.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Cuando la violencia se anuncia desde la escuela: alertas que no deben ignorarse

  2. Suerte TV 2026: una nueva etapa contada por quienes están frente a cámara

  3. Agentes metropolitanos evitan presunto asalto en bus en el centro de Quito

  4. Copa Davis | Álvaro Guillén, con motivos para “volver a creer”

  5. Día Mundial de los Humedales: 5 destinos en Ecuador para visitar este febrero

LO MÁS VISTO

  1. Noboa ensaya cambios en Directorio de la ANT: nombró a su nuevo representante

  2. Municipio de Guayaquil se pronuncia por humo cerca de la calle Panamá

  3. Metro de Quito y plusvalía: las zonas donde más subió el valor del suelo

  4. Parquímetros: El contrato “inauditable” que deja poca ganancia a Guayaquil

  5. Manzano asegura que Ecuador no tendrá apagones y aumenta la generación eléctrica

Te recomendamos