De Amaguaña a La Mariscal: Los 5 mejores corsos de flores a los que no puedes faltar

Las tradiciones de antaño serán parte de la celebración del Carnaval en Quito, durante el feriado. Revise la agenda.

Corsos de flores y desfiles nocturnos de vivirán en varios puntos de Quito durante el Carnaval de 2026.

Los corsos de flores y colores del Carnaval en Quito combinan tradición, música y fiesta popular en distintos puntos de la ciudad, desde Amaguaña hasta La Mariscal. Declarados patrimonio cultural inmaterial, estos desfiles llenan las calles de comparsas, conciertos y ferias, ofreciendo opciones para todos los públicos durante el feriado.

En esta agenda se destacan cinco de los corsos más emblemáticos, con fechas, horarios y actividades que convierten al Carnaval quiteño en una celebración viva y cercana.

Los corsos más emblemáticos

Carnaval de luces y colores San Carlos. Se realizará este sábado 7 de febrero en la Concha Acústica del Parque Inglés, de 18:30 a 20:30. Está ubicado en la avenida Fernández Salvador, entre Machala y Hernán Cortés. El Corso de Flores y Colores de Amaguaña será este domingo 15 de febrero, a partir de las 09:00. Arrancará en el GAD de Amaguaña y terminará en la Plaza de las Ritualidades, a las 13:00. Allí está previsto que se realice el Concierto Flores y Colores, de 13:00 a 19:00. Se presentarán Rock n’ Ron, María de los Ángeles, La Vagancia y Los Adolescentes, de Venezuela. El Corso de Carnaval será el sábado 14 de febrero, en el parque de El Ejido, donde se realizará también un concierto de música electrónica. Allí se presentará la DJ Paula Recalde. En el parque de Carcelén Alto se realizará el Corso de Carnaval el sábado 28 de febrero, de 09:00 a 15:00. Allí también se realizará una feria de comidas típicas y emprendedores presentarán sus productos, como cierre de la festividad en este año. El parque está ubicado en las calles República Dominicana y Francisco Ruiz. El lunes 16 de febrero, se realizará el Corso en el parque de El Calzado, en San Bartolo. Luego se llevará a cabo un concierto de música del recuerdo en el que se presentarán artistas nacionales. También participará Familia Orquesta, que tiene listo un show de estilo tex-mex.

Estas son solo algunas de las más de 100 actividades previstas para el Carnaval en Quito. Así, quienes visiten la ciudad o quienes elijan quedarse en la ciudad en lugar de ir a otros rincones del país, tendrán opciones para disfrutar de esta época festiva.

5 datos clave que debes saber sobre los corsos de flores

Son una tradición histórica. Los corsos de flores nacieron como desfiles festivos que combinaban música, flores y comparsas, y con el tiempo se integraron a las celebraciones de Carnaval en varias ciudades del país.

Tienen valor patrimonial. En Quito, estas manifestaciones —incluido el Corso de Flores de Amaguaña— han sido reconocidas como patrimonio cultural inmaterial, por su aporte a la identidad y memoria colectiva.

No se limitan a un solo lugar. Aunque Amaguaña es uno de los puntos más emblemáticos, hoy los corsos se realizan en distintos barrios y parroquias, acercando la fiesta a la comunidad.

Combinan desfile y espectáculo. Además de carros alegóricos y comparsas, suelen incluir conciertos, ferias gastronómicas y presentaciones artísticas para todo público.

Son parte de una agenda más amplia de Carnaval. Los corsos forman parte de decenas de actividades organizadas durante el feriado, pensadas tanto para turistas como para quienes se quedan en la ciudad.

