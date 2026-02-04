Tensión comercial: Ecuador ya aplica arancel del 30 %; Colombia aún no lo formaliza

Transportistas, estibadores y más se reunieron en Rumichaca en rechazo a la tasa de seguridad del 30 %, impuesta por Ecuador

Comerciantes y transportistas se reunieron en Rumichaca para manifestar contra los aranceles.

Miles de voces se alzaron este 3 de febrero de 2026 en el puente de Rumichaca durante la “Marcha por la Dignidad Fronteriza”, una protesta binacional que reunió cerca de 1.000 personas afectadas por la tasa de seguridad del 30%, impuesta por Ecuador a las importaciones que provienen de Colombia.

Transportistas, comerciantes, estibadores y braceros de ambos países convergieron en el paso fronterizo, corazón del intercambio comercial binacional. Del lado ecuatoriano, la movilización partió desde el obelisco de Tulcán; desde Colombia salió desde Ipiales.

Las personas portaban carteles dirigidos a los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Ecuador, Daniel Noboa

A la par, una larga caravana de tráileres avanzó lentamente hacia la frontera acompañada de manifestantes. Edison Mena, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), confirmó que llegaron al puente cerca de las 11:30 donde se encontraron con los marchantes ecuatorianos. Los dirigentes realizaron sus pronunciamientos desde la plataforma de un tráiler, estacionado cerca de este paso fronterizo .

La manifestación incluyó sectores clave de la cadena logística. Nelson Cano, presidente de la Cámara de Comercio de Tulcán, destacó que participaron braceros, estibadores, trabajadores especializados en carga y descarga de mercancías. “Están muy preocupados porque esta medida va a reducir los niveles de carga que circulan por la frontera y que se descargan en los depósitos aduaneros tanto de Ipiales como de Tulcán”, explicó. Y agregó que estos trabajadores dependen directamente del flujo comercial diario.

Expectativa

Los dirigentes leyeron también un acta firmada de manera binacional por diferentes sectores del transporte, almacenadoras y estibadores, elevando sus peticiones a los gobiernos y la Comunidad Andina de Naciones (CAN). La manifestación pacífica contó con custodia policial y militar de ambos países.

Trabajadores de ambos países aún esperan una definición en la parte legal. Solo Ecuador firmó el pasado 24 de enero la resolución que establece aranceles del 30%. Mientras tanto, Colombia mantenía hasta el 3 de febrero de 2026 solo la promesa de retaliación. “Los productos ecuatorianos aún no entran con el 30%, pero los de Colombia hacia Ecuador ya pagan el arancel”, aclaró Mena sobre esta diferencia que no afecta en la misma medida a ambas naciones.

Aproximadamente el 35% de la economía de Ipiales y el comercio, segundo rubro de ingresos de Carchi, dependen de la logística del transporte de carga que mueve 500.000 toneladas anuales solo en exportaciones de Colombia hacia Ecuador por Rumichaca. Esta interdependencia se refleja en la integración binacional: “Compartimos el trabajo, damos trabajo a los sectores de carga, descarga, a los cargueros, a las almacenadoras”, explicó Mena.

Impacto en el comercio

Este impacto ya se sintió antes de la implementación oficial. En las últimas semanas de enero, los fletes aumentaron entre 35% y 42% debido al aprovisionamiento anticipado. “Las empresas exportadoras enviaron hacia Tulcán el doble o triple de mercancías de lo normal, adelantando pedidos de enero, febrero y hasta marzo para evitar los aranceles”, describió Mena.

Los transportistas evalúan estrategias de supervivencia. Los colombianos consideran trasladarse hacia rutas internas como Cali-Bogotá o Buenaventura-Medellín, aprovechando su movilidad. Sin embargo, la infraestructura fija como almacenadoras no puede reubicarse, profundizando el impacto local.

La marcha concluyó pacíficamente sin interrumpir el tráfico vehicular particular, aunque sí paralizó temporalmente el paso comercial. Los dirigentes mantienen la esperanza que los presidentes Noboa y Petro se reúnan para zanjar esta diferencia.

