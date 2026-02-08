Así quedó Guayaquil después del histórico amistoso con Messi: 5 toneladas de basura

Alvarez calificó de “desastre” el estado en que quedaron las calles tras el amistoso Barcelona SC vs Inter Miami

Más de cinco toneladas de basura se acumularon en las calles aledañas al Estadio Monumental Banco Pichincha, en Guayaquil.

El esperado amistoso entre Barcelona SC e Inter Miami CF, que tuvo como protagonista a Lionel Messi y se llevó a cabo el sábado 7 de febrero en el Estadio Monumental Banco Pichincha, en Guayaquil, no solo dejó emociones para los aficionados, sino también un saldo alarmante de desorden y abandono urbano.

Tras la salida de miles de aficionados del Estadio Monumental Banco Pichincha, las calles aledañas al coloso guayaquileño quedaron saturadas de desechos. Fundas plásticas, botellas, cajas y restos de alimentos se amontonaron principalmente en la avenida Barcelona y zonas cercanas, lo que obligó a un operativo urgente de limpieza.

Un operativo que muestra la magnitud del problema

Durante la noche y madrugada del domingo, cuadrillas de Urvaseo, junto a supervisores de la Dirección de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales (Dacmse), ejecutaron un operativo intenso para recuperar las calles.

En total, se recogieron más de cinco toneladas de residuos, entre botellas plásticas, fundas, cajas y restos de alimentos, concentrados especialmente en la avenida Barcelona y calles cercanas al coloso guayaquileño.

Ayer, después del partido Barcelona vs. Inter Miami, la Av. Barcelona quedó hecha un desastre. Fundas, botellas, cajas… un relajo completo.



Hoy madrugamos con el equipo a dejar eso decente otra vez. Se armó un operativo completo: 30 obreros de barrido, 3 camiones recolectores,… pic.twitter.com/X7gDtU3D1B — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) February 8, 2026

La crítica del alcalde

El alcalde Aquiles Álvarez calificó la situación como “un desastre” y, a través de su cuenta de X, insistió en la necesidad de corresponsabilidad ciudadana:

“Celebrar y apoyar al equipo no debe significar abandonar basura en las calles. Todos debemos contribuir a mantener Guayaquil limpia”.

“Se puede celebrar, gritar, alentar… pero sin dejar la porquería tirada. La ciudad no es un basurero. ¿Cada vez que hay fútbol vamos a tener que recoger lo que ustedes botan? No sean vagos", añadió; al hacer énfasis en que no basta con limpiar después del evento: se requiere que los clubes, organizadores y aficionados asuman responsabilidad desde el inicio, evitando que la ciudad quede cubierta de residuos.

El operativo de limpieza, realizado durante la noche y madrugada del domingo, estuvo a cargo de Urvaseo y la Dirección de Aseo Cantonal. Cortesía

“La limpieza urbana es tarea de todos. Ningún operativo de recolección puede sustituir la responsabilidad individual de cada ciudadano. Mantener la ciudad limpia depende de la conciencia y educación de quienes la habitamos y visitamos”, agregó.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que no delegue toda la responsabilidad en los equipos de limpieza, recordando que mantener la ciudad limpia es un compromiso de todos.

Además, expertos en gestión urbana señalan que eventos de esta magnitud deberían contemplar estrategias integrales de manejo de residuos, señalización clara, suficientes contenedores de basura y campañas de concienciación antes y durante los partidos. La ausencia de estas medidas multiplica los problemas y pone en evidencia la falta de planificación.

Para la ciudadanía, quien organizó el evento debe, a la par, hacerse cargo de la insalubridad generada.

"Pésima actuación de los ciudadanos, que no saben que a la ciudad hay que cuidarla. Ojalá y los organizadores paguen los gastos que incurre la ciudad en la limpieza de la misma, tal como pagan en la ciudades de EE.UU, cuando organizan un espectáculo público", señaló vía X @EnriqueC21424.

¿No debió haber sido responsabilidad del organizador gestionar la limpieza y la basura? Pásele la factura, alcalde. Se llenó los bolsillos a costilla del hincha: cubrir los costos de limpieza es lo mínimo que puede hacer", cuestionó el usuario @joselevelasquez en la misma red social.

