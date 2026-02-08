Expreso
sicariato en Sauces 5
El crimen se cometió cerca de un quiosco que funciona las 24 horas.JOFFRE FLORES

Sicariato en Sauces 5: Supuesto prestamista fue asesinado en la madrugada

Otro hombre resultó herido durante el ataque. Los atacantes se movilizaban en motocicleta

Un hecho violento se registró este domingo 8 de febrero en la ciudadela Sauces 5, ubicada en el norte de Guayaquil, y dejó como resultado una persona fallecida y otra herida.

El ataque ocurrió aproximadamente a las 02:30. Según información preliminar proporcionada por la Policía, la víctima mortal habría llegado al sector a bordo de una motocicleta. 

Testigos indicaron a los agentes que el sujeto presuntamente se dedicaba al préstamo informal de dinero.

El ciudadano asesinado fue identificado como Gregory Jiménez Suárez, de 25 años de edad. En el mismo hecho resultó herido un hombre de 35 años, quien fue trasladado a una casa de salud para recibir atención médica. 

De acuerdo con los registros policiales, ninguno de los dos presenta antecedentes penales.

Crimen se cometió cerca de un quiosco

detenidos por Segura en Miraflores

Inseguridad Urdesa: Esto pasó con los hombres armados que amenazaban en motocicleta

El crimen se produjo a escasos cinco metros de un quiosco ubicado en una esquina, el cual permanece abierto las 24 horas del día. 

Hasta horas de la mañana, en el lugar aún se podían observar manchas de sangre, evidencia del violento suceso.

Un morador del sector manifestó conocer a la víctima, señalando que se trataba de un presunto chulquero que acudía con frecuencia a la zona.

Asimismo, indicó que el atacante también se movilizaba en una motocicleta, tras lo cual huyó del lugar.

La Policía Nacional inició las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho e identificar a los responsables.

