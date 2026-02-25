Universidad Europea ofrece 50 % de descuento en maestrías para ecuatorianas
Mujeres ecuatorianas podrán postular a maestrías con descuento parcial
La Universidad Europea anunció la apertura de una convocatoria que otorgará descuentos académicos parciales del 50 % a mujeres ecuatorianas interesadas en cursar programas oficiales de maestría en España.
La iniciativa se desarrolla en coordinación con el Ministerio de Gobierno de Ecuador y contempla la asignación de diez descuentos académicos aplicables a programas impartidos por la red de la Universidad Europea en España, que incluye sus sedes en Madrid, Valencia, Canarias y Andalucía.
Condiciones para acceder al descuento académico
El beneficio cubrirá parcialmente el costo de docencia de 26 maestrías oficiales correspondientes al periodo académico 2026/2027, cuyo inicio está previsto para abril de 2026. Para acceder al descuento, las postulantes deberán completar el proceso de admisión y obtener la aceptación en uno de los programas incluidos en la convocatoria.
La selección de las beneficiarias estará a cargo del Comité de Evaluación de la Universidad Europea y se realizará en función de criterios académicos y profesionales, entre ellos el mérito académico y la trayectoria laboral.
Las personas seleccionadas deberán asumir el 50 % restante del valor del programa, conforme a las condiciones establecidas. En caso de no existir candidatas que cumplan con los requisitos y estándares de evaluación, la adjudicación podrá declararse desierta.
Requisitos de postulación
Podrán participar en el proceso las aspirantes que cumplan con los siguientes criterios:
- Ser mujer ecuatoriana y contar con nacionalidad ecuatoriana.
- Poseer un título de educación superior legalmente reconocido.
- Haber sido admitida en uno de los programas de maestría incluidos en la convocatoria.
El plazo para la presentación de solicitudes y documentación estará abierto hasta el 3 de abril de 2026. La evaluación considerará variables académicas y experiencia profesional.
De acuerdo con la información difundida, el programa forma parte de las acciones de cooperación educativa e internacionalización académica entre ambas instituciones, orientadas a ampliar el acceso a estudios de posgrado para profesionales ecuatorianas.
