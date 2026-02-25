Universidad Europea ofrece 50 % de descuento en maestrías para ecuatorianas

Referencial.La educación superior se convierte en más accesible con el 50 % de descuento en maestrías que la Universidad Europea ofrece a mujeres ecuatorianas

La Universidad Europea anunció la apertura de una convocatoria que otorgará descuentos académicos parciales del 50 % a mujeres ecuatorianas interesadas en cursar programas oficiales de maestría en España.

La iniciativa se desarrolla en coordinación con el Ministerio de Gobierno de Ecuador y contempla la asignación de diez descuentos académicos aplicables a programas impartidos por la red de la Universidad Europea en España, que incluye sus sedes en Madrid, Valencia, Canarias y Andalucía.

Condiciones para acceder al descuento académico

El beneficio cubrirá parcialmente el costo de docencia de 26 maestrías oficiales correspondientes al periodo académico 2026/2027, cuyo inicio está previsto para abril de 2026. Para acceder al descuento, las postulantes deberán completar el proceso de admisión y obtener la aceptación en uno de los programas incluidos en la convocatoria.

La selección de las beneficiarias estará a cargo del Comité de Evaluación de la Universidad Europea y se realizará en función de criterios académicos y profesionales, entre ellos el mérito académico y la trayectoria laboral.

Las personas seleccionadas deberán asumir el 50 % restante del valor del programa, conforme a las condiciones establecidas. En caso de no existir candidatas que cumplan con los requisitos y estándares de evaluación, la adjudicación podrá declararse desierta.

Requisitos de postulación

Podrán participar en el proceso las aspirantes que cumplan con los siguientes criterios:

Ser mujer ecuatoriana y contar con nacionalidad ecuatoriana.

Poseer un título de educación superior legalmente reconocido.

Haber sido admitida en uno de los programas de maestría incluidos en la convocatoria.

El plazo para la presentación de solicitudes y documentación estará abierto hasta el 3 de abril de 2026. La evaluación considerará variables académicas y experiencia profesional.

De acuerdo con la información difundida, el programa forma parte de las acciones de cooperación educativa e internacionalización académica entre ambas instituciones, orientadas a ampliar el acceso a estudios de posgrado para profesionales ecuatorianas.

