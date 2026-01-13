Becas Fundación Carolina 2026: guía paso a paso para aplicar desde Ecuador

La Fundación Carolina abrió su convocatoria de becas para estudiantes ecuatorianos que quieran cursar una maestría en España

Una de las becas más populares entre estudiantes y profesionales de América Latina es la beca de Fundación Carolina.

Te puede interesar

Se trata de un programa de becas internacionales promovido por la Fundación Carolina (una institución vinculada al Gobierno de España enfocada en la cooperación educativa y científica con Iberoamérica), destinado a apoyar la formación de profesionales, estudiantes e investigadores de países latinoamericanos y de la Comunidad Iberoamericana de Naciones.

A los ganadores de esta beca generalmente la Fundación les provee vuelos de ida y vuelta desde Ecuador a España, un estipendio mensual durante el tiempo de estadía en España, alojamiento y hasta un seguro de salud. No todas las becas incluyen estos beneficios, ya que algunas solo dan una ayuda parcial. Además, en la mayoría de las becas los seleccionados deben pagar el total o una parte de la matrícula de la maestría o programa elegido.

¿Existen opciones para apelar en caso de que la devolución del IVA no sea aprobada? Leer más

¿Dónde y quiénes postulan?

Fundación Carolina mantiene activa su plataforma web (https://www.fundacioncarolina.es/convocatoria-de-becas-2025-2026/), a través de la cual los interesados se postulan. Las ofertas se abren en enero de cada año y cierran generalmente en marzo.

Para este año 2026, la convocatoria incluye becas de maestría, de doctorados y estancias cortas postdoctorales, becas de movilidad de profesorado y becas de estudios institucionales, por lo que es una beca dirigida a profesionales con un título de tercer nivel.

¿Cuáles son los requisitos?

Los requisitos dependen de cada tipo de beca al que se quiera aplicar, pero en términos generales, el programa normalmente exige (para los ecuatorianos):

Nacionalidad ecuatoriana y residencia en Ecuador

Título universitario (licenciatura o ingeniería)

Récord académico (si es excelente, tendrá ventaja en la competencia)

Admisión o postulación simultánea a un programa elegible

No residir en España al momento de aplicar

Dominio del idioma español (y a veces inglés)

No haber sido beneficiario previo de la Fundación Carolina (en la mayoría de casos)

Elegir el programa académico

En la plataforma, Fundación Carolina te permite elegir hasta 5 programas de maestría o doctorado. Debes elegir las 5 opciones que más te llamen la atención y que mejor se acoplen a tu perfil profesional y académico (esto te hará más competitivo en el concurso). Es decir, por ejemplo, si eres profesional de enfermería, lo recomendable es que elijas opciones sobre maestrías en Enfermería y no en otras ramas de la medicina.

RELACIONADAS Lluvias dan un respiro a los ríos de Cuenca

Documentación importante:​

​

Los programas de becas generalmente solicitan:

Copia de cédula o pasaporte

Título universitario y récord académico

Currículum vitae

Carta de motivación

Cartas de recomendación

Certificados de idiomas (si aplica)

Consejo importante: Carta de motivación

La carta de motivación es uno de los requisitos más importantes, que puede representar hasta el 70 % de la probabilidad de que te den la beca. Se trata de un escrito en el que resumes tus logros profesionales, académicos y personales alineados a lo que quieres estudiar en España. Ahí debes incluir los idiomas que hablas, los voluntariados que has realizado y las premiaciones que has alcanzado. Esta carta te va a diferenciar del resto de postulantes, porque es aquí donde contarás tu historia, que es única.

La inflación en la OCDE bajó en noviembre al 3,9 % gracias a los alimentos Leer más

Proceso de selección:

Una vez hayas completado de manera online tu solicitud subiendo todos los documentos requeridos en los programas de becas específicos que seleccionaste, debes esperar a que te llegue la notificación de preselección.

Una vez has sido preseleccionado, tendrás que acudir a la entrevista. Esta generalmente se hace online, entre mayo y junio, con un representante de la Fundación. Este paso se realiza para que el entrevistador pueda conocerte más allá de tus buenas calificaciones y de tu buen desempeño profesional. Aquí es donde debes mostrar tu lado más humano y convencer con tu personalidad.

Entre junio y julio obtendrás la respuesta de si lograste conseguir una beca. De no ser así, la Fundación también te dejará saber si no lo lograste. Así podrás prepararte mejor para el próximo.

Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ