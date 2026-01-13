La devolución de IVA es un beneficio exclusivo para adultos mayores y personas con discapacidad

¿Existen opciones para apelar en caso de que la devolución del IVA no sea aprobada?

La devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) es un beneficio tributario mediante el cual el Estado, a través del Servicio de Rentas Internas (SRI), reembolsa el impuesto pagado (15%) en la compra de ciertos bienes y servicios. Este derecho no es para todos los contribuyentes, sino para grupos prioritarios como adultos mayores y personas con discapacidad.

Te puede interesar Devolución del IVA en Ecuador: así se solicita este beneficio ante el SRI

No obstante, en los últimos años, los beneficiarios de este derecho han venido reclamando y rechazando los atrasos constantes de la devolución del IVA. Algunos incluso han reclamado que no se les hace el reembolso.

BDE impulsa vivienda y empleo con crédito de 3 millones de dólares a Ambiensa Leer más

¿Existen opciones para apelar en caso de que la devolución del IVA no sea aprobada?

En Ecuador existen mecanismos para impugnar o apelar una devolución del IVA que no sea aprobada.

Antes de entrar en apelaciones formales, el SRI recomienda a los contribuyentes, a través de sus canales informativos, que consulten directamente con la oficina del ente tributario para entender el motivo del rechazo y saber si es un error formal o de procedimiento que se puede corregir.

Si la devolución fue formalmente rechazada por el SRI, la forma oficial de apelar es presentar una impugnación de la resolución de devolución de impuestos. Se trata de un trámite administrativo interno ante el SRI, a través del cual el contribuyente presenta un escrito de desacuerdo ante dicha entidad tributaria explicando por qué no está conforme con la resolución. Luego de eso, el SRI tiene que emitir una resolución sobre su reclamo.

La vía judicial

También se puede acudir a la vía judicial a través de tribunales contencioso-tributarios o fiscales. El contribuyente requiere presentar una demanda ante el tribunal correspondiente dentro de los plazos que establece la ley (usualmente 60 días hábiles desde la notificación de la decisión administrativa). Para estos casos es necesario el acompañamiento de un abogado.

Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ