BDE impulsa vivienda y empleo con crédito de 3 millones de dólares a Ambiensa

El crédito del BDE a Ambiensa fortalece el acceso a vivienda para miles de familias

El Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE) y Ambiensa consolidan una alianza estratégica que se traduce en bienestar, empleo y oportunidades para miles de familias trabajadoras del país. A través de un crédito de 3 millones de dólares, el BDE respalda proyectos de vivienda que impulsan el desarrollo urbano, fortalecen la economía y mejoran la calidad de vida de los ecuatorianos.

Este financiamiento permite que Ambiensa acceda a recursos con tasas preferenciales, facilitando la ejecución de proyectos habitacionales y acercando a más familias a la posibilidad de cumplir el sueño de tener vivienda propia. La inversión no solo beneficia a los compradores, sino que dinamiza toda la cadena productiva vinculada al sector de la construcción.

La construcción es uno de los motores más importantes de la economía nacional, con un alto efecto multiplicador que activa múltiples sectores, genera empleo y aporta al crecimiento económico y social del Ecuador.

Con más de 20 años de trayectoria, Ambiensa ha generado cerca de 35.000 empleos directos e indirectos, incorporando tanto mano de obra calificada como no calificada, y brindando oportunidades a un amplio segmento de la población económicamente activa.

El desarrollo integral

Más allá de la edificación de viviendas, los proyectos impulsados promueven el desarrollo integral de las comunidades, con el apoyo a la construcción de colegios, iglesias y parques, así como el patrocinio de la formación deportiva, contribuyendo a entornos más seguros, organizados y sostenibles.

De manera conjunta, el Banco de Desarrollo del Ecuador y Ambiensa trabajan para reducir el déficit habitacional y cerrar brechas de desigualdad, reafirmando su compromiso con un país más justo, inclusivo y sostenible, donde la vivienda digna sea una oportunidad real para más familias.

