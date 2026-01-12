Ecuador y Marruecos firman memorando para abrir mercados a productores nacionales

El memorando prioriza productos no tradicionales y proyecta al norte de África como eje de conexión comercial regional

Gabriela Sommerfeld y Xavier Rosero durante la firma del memorando entre FEDEXPOR y empresarios de Marruecos.

La canciller Gabriela Sommerfeld participó en la firma del Memorando de Entendimiento entre Fedexpor y la Confederación General de Empresas de Marruecos. El acuerdo formaliza un acercamiento empresarial entre ambos países. El objetivo es ampliar oportunidades comerciales concretas. La iniciativa se enfoca en inversión, comercio y desarrollo productivo.

El vínculo se establece con la mayor organización empresarial marroquí, especializada en negocios internacionales. Esta contraparte mantiene relaciones activas con distintos mercados de África y otras regiones. Para Fedexpor, el acuerdo abre una nueva ruta de expansión. El norte de África se perfila como un punto estratégico.

Xavier Rosero, presidente de Fedexpor, destacó el alcance del entendimiento. “Este acuerdo está establecido con la Confederación General de Empresas de Marruecos, la contraparte empresarial más amplia del Reino”, afirmó. Señaló que el objetivo es diversificar mercados. La proyección incluye África subsahariana.

Marruecos como plataforma comercial hacia África

Rosero explicó que Marruecos funciona como un hub de distribución regional. “Esto nos permitirá diversificar las opciones de mercados, particularmente en el norte de África”, indicó. El país africano cuenta con vínculos comerciales consolidados. Estos facilitan el acceso a nuevos destinos para la oferta ecuatoriana.

El memorando plantea actividades conjuntas entre Fedexpor y la confederación marroquí. La meta es identificar complementariedades en exportaciones e importaciones. También se analizan oportunidades de inversión en sectores productivos. El interés está puesto en capital marroquí en Ecuador.

“Buscamos ampliar capacidades de producción y asegurar aprovisionamiento a lo largo del año”, sostuvo Rosero. El enfoque se dirige a nichos específicos del mercado. Se priorizan productos premium y no tradicionales. La constancia en la oferta es clave.

Productos ecuatorianos con estándar internacional

El mercado marroquí presenta una demanda ligada al turismo y a cadenas de alto nivel. Existen requerimientos para alimentos gourmet y productos elaborados. Rosero señaló que Ecuador tiene una oferta alineada a ese perfil. “Hay un segmento gourmet en alimentos y un segmento premium en otros productos”, dijo.

El dirigente subrayó que la experiencia exportadora ecuatoriana es una ventaja. “Al ingresar a mercados exigentes como Europa, Estados Unidos o Japón, ya se cumplen los requerimientos”, explicó. Esto facilita la entrada al mercado marroquí. La calidad es el principal diferencial.

La intención es conectar empresas demandantes en Marruecos con proveedores ecuatorianos. “Que encuentren en Ecuador un canal de aprovisionamiento constante”, afirmó Rosero. El acuerdo busca traducirse en negocios reales. La relación comercial empieza a construirse desde el sector privado.

