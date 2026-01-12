La inflación en la OCDE bajó en noviembre al 3,9 % gracias a los alimentos

Mientras que la comida cuesta más la energía subió de precio

La inflación interanual en el conjunto de la OCDE se quedó en el 3,9 % en noviembre, lo que supone un claro descenso desde septiembre, el último mes para el que hay datos completos comparables, y eso esencialmente gracias a los alimentos.

TE INVITAMOS A LEER: ¿Cómo proyectar los gastos personales en 2026? Guía paso a paso

En concreto, la inflación interanual de los alimentos bajó al 4 % en noviembre, un punto porcentual menos que en septiembre, destacó este lunes la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Por el contrario, los precios de la energía se encarecieron más, concretamente un 3,5 % en doce meses en noviembre, frente al 3,1 % en septiembre.

RELACIONADAS La inseguridad sigue afectando al comercio

La inflación de algunos países

Gremios productivos alertan riesgo para la seguridad alimentaria por falta de maíz Leer más

La inflación general entre octubre y noviembre se mantuvo estable en 17 de los 37 países miembros para los que hay cifras disponibles de los dos meses, mientras que bajó en 13 y únicamente se incrementó en 7.

Costa Rica volvió a ser una vez más en noviembre el único miembro de la OCDE con una inflación negativa (-0,4 %), al mismo nivel que en octubre.

Entre los otros países latinoamericanos, se mantuvo sin cambios en Chile, con el 3,4 %, subió dos décimas en México al 3,8 % y bajó dos décimas en Colombia al 5,3 %.

En España, la inflación armonizada (la utilizada para las comparaciones con otros países europeos) repitió en el 3,2 % en noviembre, pero mientras el ascenso de los alimentos se aceleró (al 2,8 %, cuatro décimas más que el mes precedente), el de la energía se ralentizó (al 4,7 %, 1,8 puntos menos).

¿TE GUSTA LEER DIARIO EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ