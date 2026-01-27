Becas para mujeres indígenas en Cotacachi: Cómo postular este 2026

Mujeres indígenas de Cotacachi impulsan su formación con becas 2026 para fortalecer agroecología y saberes ancestrales.

En la comunidad de Colimbuela, cantón Cotacachi, se ejecuta un proyecto agroecológico liderado por mujeres indígenas de las chakras andinas, que recibió $30.000 en fondos concursables no reembolsables del mecanismo AgroConCiencia. La iniciativa busca fortalecer un modelo de producción sostenible basado en saberes ancestrales, innovación tecnológica y organización comunitaria.

El proyecto es impulsado por la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (UNORCAC) y se enfoca en reducir el uso de agroquímicos, fortalecer capacidades locales y promover la soberanía alimentaria desde un enfoque territorial.

Accidente de avioneta en Taisha: ¿quiénes eran las tres víctimas? Leer más

UNORCAC aclara: no fue una asignación directa del Gobierno

Tras la difusión de información oficial, la UNORCAC precisó que el proyecto agroecológico no corresponde a una asignación directa del Gobierno, sino que es el resultado de un proceso concursable público al que la organización postuló de forma autónoma y participativa en mayo de 2025.

La organización rechazó lo expuesto en el Boletín N.°178 del Ministerio de Ambiente y Energía, al considerar que presenta este logro como una acción gubernamental directa. En un pronunciamiento público, la UNORCAC subrayó que el financiamiento obtenido es fruto del trabajo colectivo, la lucha histórica por la soberanía alimentaria, la defensa del territorio y el liderazgo de las mujeres indígenas, y no de decisiones externas que invisibilicen los procesos organizativos comunitarios.

Impacto directo en las chakras andinas

El proyecto beneficiará de forma directa a 60 mujeres indígenas, quienes gestionan las chakras andinas en Cotacachi. Entre sus objetivos principales está la reducción del uso de agroquímicos en

30 %, el fortalecimiento de conocimientos en agroecología y la transmisión de saberes ancestrales a nuevas generaciones.

Mujeres indígenas de Cotacachi comparten saberes ancestrales y técnicas agroecológicas en sus chakras, como parte de un proyecto que busca reducir el uso de agroquímicos. Ministerio de Ambiente y Energía

Como parte de la intervención, se instalarán biofábricas y composteras comunitarias para la producción de 30 toneladas de compost y 1.500 litros de biofertilizantes, lo que permitirá mejorar la productividad agrícola sin afectar la salud del suelo ni el equilibrio ambiental.

Qué es AgroConCiencia

AgroConCiencia es una iniciativa del Ministerio de Ambiente y Energía (MAE), el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGP) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF). El programa promueve prácticas agroecológicas innovadoras y la reducción de plaguicidas peligrosos en la agricultura.

RELACIONADAS Jóvenes de Durán aseguran su futuro universitario en medio de la crisis

Cómo postular a AgroConCiencia en 2026

Revisar las bases oficiales publicadas por el MAE, MAGP y PNUD.

Pertenecer a organizaciones comunitarias e indígenas, ONG en alianza con productores, instituciones académicas o organizaciones de productores

Presentar una propuesta agroecológica con enfoque ambiental y social.

Priorizar la participación y liderazgo de mujeres indígenas.

Cumplir los plazos y requisitos del concurso.

Con este proyecto, Cotacachi se consolida como un referente de agroecología comunitaria, autonomía organizativa y liderazgo femenino indígena en el país.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.