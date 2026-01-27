Accidente de avioneta en Taisha: ¿quiénes eran las tres víctimas?

Tragedia en Taisha: tres fallecidos tras el siniestro de una avioneta misionera en la selva de Morona Santiago

El aislamiento de la selva profunda en Morona Santiago fue el escenario de una tragedia que conmociona a la provincia. En el cantón Taisha, una de las zonas más inaccesibles de la Amazonía ecuatoriana, se registró un siniestro aéreo que cobró la vida de tres personas. Las víctimas, vinculadas a la labor misionera y social, cumplían una jornada de servicio en las comunidades indígenas de la región cuando ocurrió el accidente.

Los fallecidos fueron identificados como Enio Estévez, sacerdote de la zona achuar; el capitán Danny López, piloto de la aeronave; y Roberto Wisum, secretario de la misión salesiana de la comunidad de Wasakentsa. El prefecto de Morona Santiago, Tiyua Uyunkar, confirmó el deceso de los ocupantes y el profundo impacto que el hecho ha generado en la población: “En Morona Santiago estamos en una noche de luto, ha sido ya confirmado el fallecimiento de tres ocupantes”, señaló ante los medios locales.

Uyunkar destacó la labor del capitán López, cuya labor era fundamental para conectar sectores que carecen de carreteras y vías fluviales, permitiendo el ingreso de ayuda humanitaria a los puntos más remotos del mapa provincial.

Juez libera a dos detenidos con 22 millones de dosis de fármaco para droga sintética Leer más

Impacto y fuego durante el despegue hacia Wasakentsa

De acuerdo con los reportes preliminares, la aeronave sufrió el percance en el momento del despegue. El equipo se dirigía hacia la comunidad de Wasakentsa, donde tenían previsto pernoctar para continuar con sus actividades misioneras al día siguiente.

Testigos y medios locales indicaron que, tras el impacto, la avioneta se incendió, factor que dificultó severamente las tareas de rescate y la posterior recuperación de los cuerpos por parte de los brigadistas. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe oficial que determine si el siniestro fue provocado por fallas mecánicas, factores climáticos o un error humano.

RELACIONADAS Cuatro menores mueren en enfrentamiento entre dos disidencias de las FARC en Colombia

Condolencias y pesar por el equipo misionero

La noticia generó una ola de reacciones en las instituciones de la provincia. El Cuerpo de Bomberos de Gualaquiza manifestó su pesar por la pérdida del capitán López, a quien calificaron como “un ser humano de corazón noble y solidario”.

Una avioneta que cumplía un vuelo misionero se accidentó en la comunidad de Wishim, Taisha, Morona Santiago, dejando tres fallecidos. Bomberos de Gualaquiza

Por su parte, la Alcaldía de Taisha se unió al duelo regional con un comunicado de condolencias dirigido a las familias de las víctimas, con especial énfasis en el entorno de Roberto Wisum, cuyo hermano es funcionario de la municipalidad local.

Incertidumbre sobre las causas del siniestro

Pese a que el fallecimiento de los tres tripulantes es oficial, aún quedan interrogantes por resolver sobre el contexto del accidente. Las investigaciones deberán determinar las condiciones operativas de la aeronave y si el estado de la pista de despegue cumplía con los estándares mínimos de seguridad. Hasta ahora, se desconoce si existieron reportes previos sobre problemas técnicos que pudieran haber anticipado el fatal desenlace en este enclave selvático.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ