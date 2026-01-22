Cuatro menores mueren en enfrentamiento entre dos disidencias de las FARC en Colombia

"Riesgo extremo": El enfrentamiento entre las facciones de Iván Mordisco y Calarcá obliga al confinamiento de comunidades

Fotografía aérea donde se observa una zona en la que se ubicaba un campamento de las disidencias de las FARC.

Cuatro menores de edad murieron el pasado fin de semana en una confrontación entre dos disidencias de la extinta guerrilla de las FARC en la Amazonía de Colombia que dejó en total 27 fallecidos, la mayoría rebeldes, informó el miércoles la autoridad forense.

El choque se produjo entre guerrilleros al mando de Iván Mordisco, el criminal más buscado del país, y los liderados por Calarcá. Ambos grupos le dieron la espalda al Acuerdo de Paz de 2016 que desarmó al grueso de las FARC y ahora se disputan el control del narcotráfico y otros negocios ilícitos.

Según el Ejército, la mayoría de los fallecidos eran combatientes de estos grupos.

Entre los muertos en la zona rural y amazónica del Guaviare "se encuentran cuatro menores de edad", un varón y tres mujeres, informó en un comunicado el Instituto de Medicina Legal de Colombia.

El reclutamiento de menores por parte de grupos armados es común en Colombia. De enero a noviembre de 2025, la Defensoría del Pueblo registró 194 casos.

Un video compartido a la AFP por el Ejército muestra más de 20 cadáveres, ataviados con ropa de camuflaje sobre una carretera, la mayoría con heridas en la cabeza.

En un comunicado, las filas de Mordisco aseguraron que sus combatientes "fueron envenenados o sedados, luego asesinados con tiros de gracia", aunque esa versión no ha sido confirmada por las autoridades.

Tampoco se informó de inmediato si los fallecidos son rebeldes un sólo grupo o de ambos.

Comunidades entre dos fuegos

Los primeros análisis forenses muestran que "las víctimas recibieron disparos a corta distancia (...) lo que descartaría la existencia de un enfrentamiento armado", dijo la Fiscalía en un mensaje a medios de comunicación.

En los próximos días realizarán exámenes de toxicología para determinar si las víctimas sufrieron envenenamiento.

La directora de Defensoría del Pueblo, Iris Marín, advirtió en la red social X que los habitantes de la zona están "en un riesgo extremo de quedar en medio del fuego cruzado".

"Las familias de la zona están confinadas y tienen miedo porque hay presencia de los grupos armados", dijo a la AFP el padre Freidy Vanegas, de la diócesis del Guaviare.

Mordisco mantuvo diálogos de paz con el gobierno del izquierdista Gustavo Petro durante un año, pero abandonó la mesa de negociaciones en 2024 y aumentó la violencia contra civiles y la fuerza pública.

Las negociaciones entre Calarcá y el Ejecutivo son intermitentes.

A cuatro meses de las elecciones y en medio de acusaciones de la oposición sobre un trato indulgente con los rebeldes, Petro ha aumentado la presión contra los grupos armados.

En noviembre lanzó el ataque más letal de su gobierno, que se saldó con la muerte de 19 seguidores de Mordisco, entre ellos varios menores.

